Alejandro Moreno afirma que el PAN, PRI y PRD van juntos en 2023 y 2024

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que en la selección de los candidatos a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila para 2023, la coalición “Va Por México”, debe privilegiar la competitividad y quién garantiza ganar la elección y no caprichos personales.

En conferencia de prensa, el líder priista, sostuvo que la coalición está firme para ir juntos en 2023 en las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Sin embargo, al ser cuestionado respecto a si el PRI está dispuesto ceder que el candidato en la entidad sea panista, Moreno, señaló que la selección del abanderado debe basarse en las posibilidades que tiene para ganar y no en intereses personales.

“Todos los partidos tienen sus perfiles, en el PRI tenemos mujeres y hombres preparados, comprometidos, Acción Nacional tiene sus propuestas, el PRD tiene sus propuestas, pero hay que analizar la de mayor competitividad y hoy está claro que el PRI es un partido sólido que juntos somos más potentes y tenemos que pensar en México, no en caprichos personales, aquí no podemos pensar en - ¡oye! ¡Yo quiero ser candidato! o ¡yo quiero ser candidata!, no, cuál es el candidato que garantiza ganar a la coalición, esto es muy sencillo, muy sencillo”, señaló Moreno.