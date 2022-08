Alito Moreno: "De Morena no espero justicia, espero venganza"

El dirigente nacional del PRI y diputado federal, Alejandro Moreno, respondió a la solicitud de desafuero que presentó este martes en su contra el fiscal general de Campeche, Renato Sales, tras acusar el uso de las instituciones por parte del gobierno de Morena, advirtió que no lo van a doblegar ni conseguirán que su partido apruebe las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”, afirmó Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional, al señalar que una vez más, el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria en la que utilizan las instituciones del Estado para perseguir e intimidar a sus opositores”, publicó a través de un video mensaje en su cuenta de Twitter.