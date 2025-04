Animalistas exigen penas severas a maltratadores tras muerte de perrita "Hope"

"El fantasma no es real, el maltrato sí es real" y "San Luis amable protege a los animales", fue el grito al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y al alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos por parte de decenas de integrantes de colectivos defensores de los animales, luego que la perrita "Hope" fuera encontrada y rescatada severamente golpeada y quemada, y que pese a los esfuerzos de veterinarios murió el pasado 10 de abril.

La protesta comenzó afuera del Congreso del Estado y atendida inicialmente por el presidente de la Directiva, diputado de Morena Cuauhtli Fernando Badillo Moreno y fue protagonizada principalmente por mujeres integrantes de organizaciones como "Huella Amiga Sociedad Protectora de Animales", "Patitas Perronas", "Buscando a Roy", "Doglovers", "Huellitas en San Lorenzo", "Huellas de Sam", "Buscando ayuda amiga", "Perros de la calle", "Gente buena animalista", "Perros extraviados y en situación crítica" y "Mi mascotita", entre otros.

Karla García, de "Huella amiga" y quien rescató a "Hope" mencionó que el origen de tratos crueles hacia los animales es la sobrepolación de indigencia animal por la falta de esterilizaciones gratuitas y permanentes por parte de los tres niveles de gobierno para contrarrestar los 400 mil animales animales que se calculan están en las calles de San Luis Potosi.

Acusan reducción a los recursos

Colectivos demandan justicia. Foto: Pepe Alemán

Detalló que el antirrábico en la capital cuenta con presupuesto de 1.3 millones de pesos anuales para los programas de esterilización cuando hace diez años era de casi 7 millones de pesos, "necesitamos hacer 50 mil 500 esterilizaciones anuales para que entre tres y cinco años se controle la sobrepoblación, cada uno no rebasa los 300 pesos por lo que necesitamos entre doce y trece millones de pesos".

La protesta se trasladó frente a las vallas que impiden el acceso a Palacio de Gobierno estatal desde donde gritaron al gobernador Gallardo que exija a la Fiscalía General del Estado dé con la persona agresora de "Hope" que le causó la muerte al lomito, "Animal escucha, el humano está en tu lucha" y mientras caminaban de regreso al Congreso lanzaron el mensaje a ambos mandatarios: "Señor gobernador, señor presidente municipal ya queremos más festivales, queremos justicia para los animales".

Luego ingresaron al salón de Plenos "Ponciano Arriaga Leija" donde interrumpieron la sesión que llevaban a cabo los diputados antes de irse de puente vacacional desde el miércoles.

El presidente de la Directiva les pidió sentarse para poder continuar con la sesión y luego ser atendidos por una comisión, pero ante los gritos de "Diputado, diputada no seas indiferente, se matan animales en la cara de la gente", Karla García de "Huella amiga" no hizo caso, pidió que fueran atendidas por la comisión legislativa de Ecología y anunció que presentarán una iniciativa ciudadana donde se endurezcan las sanciones en el Código Penal con cárcel contra quienes como a "Hope" torturan y asesinan lomitos, así como a quien use animales de tracción como los recolectores de basura en la Zona Metropolitana de la capital.