“Va por México” asegura que en solicitud de desafuero contra “Alito" Moreno se violó el debido proceso

Los partidos que integran la coalición “Va por México” advirtieron que en la presentación de la solicitud de juicio de procedencia en contra del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna y el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia violaron el debido proceso.

Tras calificarlo de matraquero y patético, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que se violó el debido proceso, entre otras cosas por presentar la solicitud y dar detalles en conferencia de prensa y entregarlo a la presidencia de la Mesa Directiva, cuando corresponde su recepción a la Secretaría General del órgano legislativo.

En conferencia de prensa conjunta, los dirigentes nacionales del PAN y PRD, con la presencia también del líder priista, lo respaldaron y aseguraron que no lograrán dividir a la coalición con acoso ni intimidación.

Rubén Moreira señaló que se violó el debido proceso. Foto: Especial.

El dirigente priista, aseguró que no tiene nada que esconder que su patrimonio es lícito y transparente y que serán el Poder Judicial quien resuelva este caso, insistió en que el gobierno federal no lograrán amedrentarlo, ni lo convencerán de hacer tratos para aprobar las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que le quede claro a Morena y al Gobierno, no vamos a permitir en México que instauren una dictadura, aquí vamos a defender las libertades y los de derechos de los mexicanos, no es fácil enfrentar al poder… A un servidor, primero me van a tener que matar antes que callarme y no voy a hacer ningún acuerdo en lo oscuro, porque mandan millones de mensajes, desde aquí les decimos ¡no va a pasar su reforma electoral, no va a pasar su Guardia Nacional como lo dicen, tope hasta donde tope, ni rompen al PRI, ni rompen a la coalición a nosotros lo que nos sobra es inteligencia, estratégica, amor por México y un chingo de carácter”, sostuvo Alejandro Moreno.