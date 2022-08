Libertad de Rosario Robles, por cuestiones de salud: padece cuatro enfermedades

Para enfrentar su proceso penal en libertad, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, aseguró que tiene cuatro padecimientos, que estará localizable en su domicilio particular en Los Reyes, Coyoacán y que el cambio de medida cautelar no implicará un riesgo para los testigos y víctimas del caso.

En el documento dirigido al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el pasado 17 de agosto, y al que tuvo acceso El Heraldo de México, Robles pidió la autorización de la modificación de la medida cautelar y que se solicitara al juez la audiencia respectiva.

La exfuncionaria indicó que padece hipertensión arterial sistémica debutante, rinitis crónica que se agudiza con la humedad, desplazamiento del disco de la columna y tenosinovitis estenosante de primer comportamiento dorsal de la mano derecha, ocasionado por desvanecimiento recurrente.(Rosario sufrió al menos dos caídas en su estancia en el penal).

“Se anexa el informe Médico como Anexo Único, que prueba dicha situación, y que avalan los especialistas en medicina que me han tratado y diagnosticado, en diversas ocasiones, como la médico General Diana C. Islas Orozco y el doctor Vallarta Landeros, adscritos a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y en donde, en dichos resultados, se ve con notoriedad mi estado de salud que se ha visto afectado por la falta de atención y especialidades médicas en el Centro de Reclusión en el que me encuentro actualmente”, se lee en el escrito firmado por la extitular de la Sedesol.