Heibar "N", el hijo de Lupe Tapia, y la poderosa narcoindustria que movía para "El Mayo" Zambada

Preparar las drogas sintéticas del Cártel de Sinaloa y proveer de los caminos necesarios para que esta se distribuya desde Sinaloa hacia estados como Arizona o California, este es el trabajo que habría heredado Heibar Josué "N" de su padre José Guadalupe Tapia, uno de los lugartenientes más importantes de Ismael "Mayo" Zambada.

El papel que se le habría encomendado sería también distribuir estos fármacos entre las zonas que se encuentran entre Baja California y California. Su detención forma parte de las acciones que se han realizado en contra del crimen organizado y del desmantelamiento de más de 118 narcolaboratorios en Sinaloa desde mayo del presente año.

Además de esto, el hijo del lugarteniente también se habría dedicado a sintetizar parte de las drogas que vende el cártel. Al momento de su aprehensión llevaba una carga de fentanilo que no ha sido contabilizada en su totalidad.

Durante la acción judicial que terminó con su captura, Heibar fue encontrado con otra persona en flagrancia. Llevaban consigo además una arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y un vehículo.

Los dos fueron llevados ante las autoridades competentes para que estas determinen la situación jurídica de ambos. Por la posesión del arma podrían pasar de uno a seis años tras las rejas, mientras que el Código Penal Federal establece la pena de 10 a 25 años de cárcel a quien produzca este tipo de fármacos.

Fue detenido por elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional

México y el fentanilo

El mercado relacionado con el fentanilo comenzó a tener mayor predominancia en México desde 2017, según informes de la DEA y de la FGR. Originalmente solía producirse y distribuirse desde China, pero el Cártel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación crearon una ruta que permite producirlas y llevarlas desde la República Mexicana.

Es ahí donde entra en la jugada Heibar "N", quien no solamente habría dedicado a guardar el control de los puntos necesarios para el traslado de los fármacos, sino que además ayudó a prepararlos.

Esta droga es un opioide que se elabora don distintos químicos y suele requerir un proceso similar al de la morfina; sin embargo, su efecto es entre 50 y 100 veces más potente, de acuerdo con el estudio Uniform assessment and ranking of opioid Mu receptor binding constants for selected opioid drugs. Regul Toxicol Pharmacol.

Esta sustancia, además, está regulada como un medicamento para controlar los dolores intensos, por lo que algunas personas la consumen de manera irregular con recetas falsas u obteniéndola de pacientes con problemas clínicos. Suele administrarse por medio de inyecciones, en parches o como pastillas.

El narco ha encontrado en ella un mercado importante, sobre todo en la zona de Estados Unidos. El problema de su consumo está relacionado con la adicción y la necesidad de dosis cada vez mayores para lograr el estado deseado. Esto ha llevado a un riesgo de salud determinante en Norteamérica.

Preparaba y distribuía drogas.

Es más fácil distribuirlo en México

Cada dosis es montada en una píldora y enviada a Estados Unidos desde el norte del país o desde donde los cárteles tienen sus sedes. Los mayores exportadores de esta sustancia son el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

Según el Instituto Nacional de Salud de EE.UU., los norteamericanos ven en esta droga una alternativa barata a otros fármacos, lo cual ha ocasionado la muerte de más de 100 mil personas debido a sobredosis.

No todas son malas noticias para los estadounidenses, pues en México también ha aumentado su consumo. No hay un registro oficial de cuántas personas en el país la toman; sin embargo, la Conadic asegura que entre 2011 y 2020 han muerto 105 personas por utilizarla. Asociaciones civiles aseguran que hay un subregistro de estos fallecimientos.

Tan solo en julio de 2022, la Sedena decomisó más de dos mil 479 kilos de esta sustancia, así como 10 millones 73 pastillas y 3 mil 817 ampolletas de esta droga en formato líquido.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el comercio de fentanilo puede darle una ganancia a los cárteles de hasta casi dos millones de dólares por cada kilo. El gramo de este fármaco puede costar 153 dólares.

En 2021, únicamente 107 mil personas en Norteamérica murieron por una sobredosis relacionada con sobredosis, lo cual fue un incremento del 15 por ciento con respecto al año 2020.

Llevaba varias dosis de fentanilo

¿Qué efectos tiene el fentanilo?

Algunos de los que toman esta droga la combinan con otras sustancias como las mentanfetaminas o la cocaína a fin de tener una reacción mucho mayor. Algunos cárteles la adhieren a estas debido a que provocan un "subidón" más fácil a los consumidores y, a la vez, les ahorran unos pesos a la hora de producirlas.

De acuerdo con la DEA, uno de los fármacos más afectados por esto es la heroína, a la cual se suma el fentanilo para hacerla pasar por una sustancia más potente. México ha desplazado a China en este mercado. Los nombres que se usan en las calles de Estados Unidos para identificar a sus preparados son los siguientes:

Apace.

China Girl.

China Town.

China White.

Dance Fever.

Goodfellas.

Great Bear.

He-Man.

Poison.

Tango & Cash.

En el cerebro el fentanilo causa sensaciones de euforia muy similares a las que ocasiona la cocaína, da a las personas una respiración lenta, puede provocar nauseas, desmayos, retención de la orina, convulsiones e inclusive el coma o la muerte.

La gente suele tomarla por el alivio que le da al dolor, la sensación de estar sedada o feliz, confusión o el estado de somnolencia. A lo largo de la exposición, el cuerpo se acostumbra y es necesario aumentar la dosis para llegar al mismo estado.

Los diagnósticos médicos de una persona con sobredosis son complicados cuando se han combinado los fármacos, debido a que no se sabe a qué sustancia está reaccionado el cuerpo. Los especialistas suelen usar una medicina llamada naloxona, la cual contrarresta estos efectos, pero al ser una droga más potente que otras, a veces es necesario darle al paciente varias dosis.

Llevaba consigo una arma de fuego.

