"La justicia llega": la hija de Rosario Robles celebra liberación y reconoce labor del ministro Zaldívar con reclusas

La exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Rosario Robles, fue liberada este viernes, pues presentó una solicitud de cambio de medidas cautelares, para poder seguir su juicio en libertad con la imposición de las restricciones que la ley señala para estos casos, en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad.

Al respecto, su hija Mariana Moguel Robles, señaló que se encuentra muy emocionada y a la espera de poder abrazar a su madre, después de tanto tiempo.

"Como familia como hija, estamos aquí reunidos, estoy feliz de la vida, encantada ya me urge verla salir".

Acotó que estos tres años fueron muy difíciles, ya que, "la cárcel descompone, económicamente, sociablemente, familiarmente", pero destacó que la justicia llega para todos, y así como fue para su madre, Rosario Robles, pide lo mismo para otras mujeres que están en prisión.

Rosario Robles permaneció tres años recluida Foto: Archivo

"La justicia llega y hago aquí no solo decir, que esta noche es de felicidad para mi familia y para mí, a nombre de Rosario, sino también de muchas mujeres que merecen estar en libertad y que deseo de corazón que reciban justicia y puedan tener esta oportunidad de reunirse con sus familias y quiero insistir en que Mariana, y en mi familia y en mi madre lo vimos, esta causa no fue solo exclusiva de rosario sino se ha convertido en una causa común, el que la gente tenga derecho a una legítima defensa, a un sistema penal, al cuidado de sus derechos humanos, yo le deseo eso a las mujeres", dijo.

Mariana Moguel Robles comentó que después de tanto, está llena de un cúmulo de emociones y agradeció a todos los que han apoyado a Rosario Robles.

"Te imaginas este día tantos días que cuando llega, la verdad son demasiadas emociones las que uno tiene por supuesto adentro, pero hasta no abrazarla, pero aquí estoy y estamos todos mis tíos, mis tías, que fueron un apoyo fundamental en no soltar la mano de ella como la mía, como hija y a los amigos, amigas y por supuesto a ustedes los medios de comunicación, que no faltaron a una sola audiencia".