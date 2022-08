La larga relación de AMLO y Rosario Robles: de compartir trinchera política a los videoescándalos y el complot

Rosario Robles, ex funcionaria mexicana y señalada como supuesta pieza clave en la Estafa Maestra, fue liberada del Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México donde estuvo recluida 3 años por su presunta participación en el millonario esquema de corrupción.

Una investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que entre los años 2013 y 2014, diversas secretarías del gobierno de Enrique Peña Nieto h abrían sido parte de una operación para el desvío de millones de dólares. La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Robles Berlanga fue la principal señalada.

Sin embargo, su arresto fue visto en los primeros de 2019 como una venganza política, pues también fue señalada por Carlos Ahumada, empresario, como una de las orquestadoras de los llamados videoescáldalos de 2004 en contra de funcionarios y operadores políticos ligados a Andrés Manuel López Obrador, con quien tiene un largo historial político, incluso luchando en la misma trinchera.

Rosario Robles y AMLO fueron compañeros en el PRD. Créditos: Cuartoscuro

La relación política de Rosario Robles y AMLO

Rosario Robles y Andrés Manuel López Obrador tienen un largo historial detrás que inició cuando ambos eran miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y se sumaron a la lucha por la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. La historia terminó con Carlos Salinas de Gortari, priista, en la silla presidencial, y Cárdenas, junto al panista Manuel Clouthier, protestaron sobre un supuesto fraude electoral. La famosa caída del sistema.

Sin embargo, las relaciones con esta tercia se fortalecieron y el 1997 Cuauhtémoc Cárdenas contendió por la primera Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, donde Rosario Robles fungió, primero, como Secretaria de Gobierno de 1997 y hasta 1999, cuando Cárdenas intentó contender por la presidencia de nueva cuenta en contra de Vicente Fox, el primer gobierno de oposición; Robles Berlanga entonces ocupó el puesto de Jefa de Gobierno interina.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador se perfilaba como el izquierdista natural para relevar a Cárdenas en el puesto. Entonces se desempeñaba como el presidente nacional del PRD, puesto que ocupó hasta 1999, y donde fue sucedido por Pablo Gómez, quien ahora es su director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y quien cedió el puesto de dirigente a Rosario Robles en marzo de 2002, al tiempo que AMLO cumplía con su segundo año al frente de la capital.

Rosario Robles fue secretaria de gobierno del DF y luego Jefa de Gobierno interina. Créditos: Cuartoscuro

Las diferencias entre Rosario Robles y AMLO

Rosario Robles dejó la presidencia del partido izquierdista en agosto de 2003 y se separó de los cargos políticos. Reapareció en el año 2012 como la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) de Enrique Peña Nieto, quien venció en las urnas presidenciales al tabasqueño por segunda ocasión al hilo, luego de su derrota en el año 2006 frente a Felipe Calderón.

En ese intermedio, específicamente en marzo de 2004, circularon a través de la televisión mexicana los primeros videoescándalos de los que se tenga memoria en la política mexicana. Carlos Ahumada, quien fuera un empresario cercano a Rosario Robles, fue filmado mientras entregaba 45 mil dólares en efectivo a René Bejarano, entonces diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y quien encabezaba a la bancada izquierdista del PRD, además de operador político de AMLO.

De acuerdo con Bejarano, se trataba de donativos para ayudar a sus compañeros en campaña, mismos que tuvieron que haber sido declarados como tal ante las autoridades competentes; por su parte, Carlos Ahumada reveló en un video publicado por la periodista Carmen Aristegui que los videos fueron parte de una negociación en la que señaló a personajes como Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos, Juan Collado y Rosario Robles de haber filtrado los videos.

Rosario Robles y AMLO apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas en su lucha rumbo a la presidencia de 1988. Créditos: Cuartoscuro

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador aseguró que todo se trató de un complot en su contra orquestado principalmente por el ex presidente priista y el "Jefe" Diego, con el objetivo de quitarle relevancia política y aplastar su imagen camino a la presidencia de la República, donde fue finalmente derrotado por Felipe Calderón por un margen mínimo.

En Agosto de 2015, Rosario Robles siguió su carrera política y reemplazó a Jesús Murillo Karam en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien venía de la Procuraduría General de la República (PGR), y quien tras la desaparición de los 42 estudiantes de Ayotzinapa dejó el puesto. A partir de agosto de 2015 no ocupó más puestos en la función pública.

La estafa maestra: Rosario Robles y AMLO en conflicto

Luego de salir de la función pública, Rosario Robles fue arrestada en agosto de 2019 por su presunta participación en la denominada Estafa Maestra que se orquestó desde el interior de las secretarías del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, una trama de corrupción en la que se habría desviado hasta 250 millones de dólares.

Primero fue citada por la Fiscalía General de la República ante un juez federal para comparecer por los señalamientos en su contra, pues ambas secretarías en las que estuvo al frente fueron señaladas como parte del organigrama de la estafa; a pesar de que no fue señalada por su participación directa, sí fue imputada por omisión.

Al salir de la audiencia fue arrestada y trasladada a la prisión de Santa Martha Acatitla, donde permaneció hasta el día de hoy. Los abogados aseguraron entonces que se trataba de una persecución política en contra de su clienta. El principal señalado por parte de la oposición fue el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Rosario Robles fue liberada luego de tres años. Tendrá que firmar cada 15 días. Créditos: Cuartoscuro

Sin embargo, durante sus conferencias de prensa mañaneras, se dedicó a desmentir los rumores y señalamientos directos por parte de sus opositores. "Por lo que corresponde al Ejecutivo, no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, es inmoral e indigno", declaró el tabasqueño al ser cuestionado sobre el proceso en contra de la ex funcionaria.

Además, agregó que "si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería de ser sancionado porque los jueces tienen que actuar con autonomía". La razón principal por la que se mantuvo en prisión, era un supuesto riesgo de fuga, a pesar de que Robles presentó pruebas sobre no tener los recursos necesarios para tal objetivo.

