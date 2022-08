Rosario Robles: ¿Cuántos y de qué delitos la acusan?

El pasado 13 de agosto se cumplieron 3 años desde que un juez dictó prisión preventiva para Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (2012 -2015) y exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015- 2018).

Desde ese tiempo, la exfuncionaria interpuso diversos recursos que le permitieran cumplir la prisión preventiva en su casa y no en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa. Alegaba que los delitos por los que se le acusaba no ameritaban prisión preventiva oficiosa; no obstante, se determinó debería permanecer bajo custodia federal porque carecía de arraigo en la CDMX.

Lo anterior, después de que Robles afirmara que vivía en el mismo domicilio desde hace 24 años, pero las autoridades tenían un informe que aseguraba lo contrario: la exfuncionaria había tramitado una licencia de conducir en un domicilio distinto, lo que implicaba que había mentido sobre su residencia, motivo por el cual las autoridades vieron un riesgo de fuga.

Este viernes fue liberada con medidas cautelares.

¿De qué se le acusa a Robles?

Una investigación periodística publicada en 2017 reveló que Robles habría permitido el desvío de fondos públicos por más de 5 mil millones de pesos (247 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

Por ello se le acusa de 2 delitos: el primero es ejercicio indebido del servicio público cuando era secretaria de Desarrollo Social: entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015. El segundo también es por ejercicio indebido del servicio público, pero cometido cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: entre el 27 de agosto de 2015 y el 30 de noviembre de 2018.

Rosario Robles Berlanga fue detenida el 13 de agosto de 2019. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna vinculó a proceso a la ex secretaria de Estado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

