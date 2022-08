AMLO destaca detención de “La Vaca”

Al señalar que quien cometa un delito será castigado, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Sedena detuvo en la Ciudad de México a José Bernabé Brizuela Meraz, alias "La Vaca" o "La Bestia“, líder del Cártel Independiente de Colima.

Dijo que es un generador de violencia en Colima por lo que es muy importante su detención.

“Es una escisión de uno de los grupos de Jalisco, pero tuvo que ir a la Ciudad de México y ahí se le detuvo y debe de quedar ya de manifiesto porque a lo mejor el primer año, el segundo, dudaban acerca de que no iba haber impunidad, pensaban que era discurso, retórica… No, no, no hay impunidad para nadie, cero impunidad”, advirtió.