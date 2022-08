AMLO critica alerta de viajes de Estados Unidos

Luego de que el gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos no viajar a seis estados por inseguros, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que aunque se presentan hechos violentos y tiroteos en algunas ciudades la Unión Americana el gobierno de México no emite ningún señalamiento.

Acusó que su gobierno está enfrentando una campaña política en contra.

Este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos realizó su actualización anual de la Alerta de Viajes a México en donde le pide a sus ciudadanos que eviten viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas por los hechos de violencia registrados.

En la conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la zona militar número dos, el presidente López Obrador reprochó que cuando se registran “actos vandálicos” como en Baja California se hace un “escándalo”.

“Se presentan actos vandálicos de tinte propagandístico, sin duda en Baja California y hacen escándalo nacional, propaganda también en los medios, hasta en el extranjero se enteraron, en Estados Unidos ¿cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos, agresiones, tiroteos, y nos enteramos?, ¿mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de qué no viajes a Estados Unidos, a determinados estados? No”, argumentó.

Reprochó que cuando se registran “actos vandálicos” como en Baja California se hace un “escándalo". Foto: Especial

“Estamos enfrentando también al mismo tiempo pues una campaña política de los adversarios, los conservadores están desesperados, ya no saben qué hacer, pero la realidad es otra, ellos quieren crear la percepción de qué el país está incendiando, pues no, ellos apuestan a que le vaya mal a México porque no tienen los privilegios de antes”, enfatizó.

Dijo que la gobernadora María del Pilar Ávila está atendiendo el problema de la inseguridad.

Sigue leyendo:

AMLO: Caso Ayotzinapa no está cerrado

Avanza programa para regularizar autos chocolate

AMLO da espaldarazo a Marina del Pilar Ávila: "No está sola”