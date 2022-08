Yessica Prado dejó Tamaulipas para ser modelo: murió atropellada tras grabar un sketch en CDMX

Yessica Hernández Prado, (conocida como Yessica Prado), modelo y edecán del estado de Tamaulipas, el pasado viernes, fue encontrada muerta sobre la carretera México-Toluca, a la altura del kilómetro 20, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades, la aparente causa de la muerte fueron las múltiples lesiones provocadas por un posible atropellamiento.

De acuerdo con algunos medios locales, el pasado jueves 11 de agosto, Yessica había participado en la grabación de un sketch con un comediante de la CDMX. Luego de esta actividad, aparentemente esa misma noche, salió a festejar (se desconoce con quién) y desde ese momento, su familia perdió contacto con ella.

Yessica Prado. Foto: Facebook.

Madre confirma muerte de Yessica

El pasado lunes 15 de agosto, la Amada Mía Prado, madre de Yessica por medio de Facebook, pidió a sus amigos y familiares en Cancún y Ciudad de México, ayudarán a buscarla, pues desafortunadamente desde el pasado jueves no sabían nada de ella, ya que no contestaba sus mensajes ni llamadas y no habría llegado a su destino.

Primer publicación de su madre. Foto: Facebook.

Amigos y familiares ayudaron a contactar a la modelo por distintas formas de comunicación sin resultados. Un día después, por medio de la misma red social, Amanda confirmó que el cuerpo de Yessica fue localizado por las autoridades de la fiscalía, aunque no comentó sobre las circunstancias de su muerte.

“Hija mía, te doy las gracias por pasar un tiempo, sé que te reuniste con tu padre, mi dolor es insoportable, pero Dios necesitaba un ángel. Donde quiera que estés, ve en paz. Te amaré por siempre, descansa en paz Yessica Hernández Prado. Les comunico que mi hija falleció, les doy las gracias a todos ustedes por estar siempre con ella y por ser buenos amigos", se lee en la publicación de Amanda Prado.

Confirmación de su muerte. Foto: Facebook.

Encontraron su cuerpo desde el viernes

Cabe señalar que el cuerpo de la modelo fue localizado un día después de su desaparición, sin embargo, en ese momento su identificación se complicó, pues no se encontró ninguna credencial entre sus pertenencias.

Según el informe de la fiscalía capitalina, el cuerpo de la joven presentaba diversas fracturas, laceraciones en la espalda y en los costados, por lo que todo indica que la muerte fue por atropellamiento. A pesar de esta información, tanto los familiares y amigos señalan que existe la posibilidad de que Yessica haya muerto de otra forma.

Por medio de sus redes sociales, la joven compartía cada uno de sus logros en el mundo del modelaje, al cual había entrado desde hace un par de años. En varias de sus fotos se podía ver el camino que había avanzado para lograr sus objetivos.

