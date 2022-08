Sinaloa I Un preso escapó con ayuda de su pareja: le dieron un café con sedante al guardia

El joven reo que se escapó del Hospital General de Culiacán, la madrugada del miércoles tras ser operado de una hernia no logró salir de Sinaloa y en cuestión de horas fue aprendido por las autoridades.

Luis Humberto “D”, planeaba irse para siempre del Centro Penitenciario de Aguaruto pero su deseo fue frustrado por las fuerzas policiales, quienes desde muy temprano implementaron un fuerte operativo para aprenderlo nuevamente.

Sobre el joven de 26 años pesa una condena por haber asesinado a una persona con arma de fuego y se encontraba en prisión desde el año 2021.

Fue el día martes cuando Luis Humberto fue sometido a una cirugía de hernia en el hospital en mención y aunque era vigilado por un custodio, éste fue narcotizado presuntamente por la pareja sentimental del joven, quien puso un sedante en el café del agente para que cayera en un sueño profundo.

Viajaba con una mujer, no podemos dar información del nombre para no vulnerar el debido proceso Foto: Especial

Lo último que el policía supo, fue que el reo fue llevado al baño, pero luego todo fue neblina y confusión. Al despertar vino el sobresalto pues el reo se había ido.

Con la ayuda de los distintos niveles de gobierno, se implementó operativo que cubrió entradas y salidas de la capital sinaloense, fue así como horas más tarde lograron dar con la ubicación del joven, comentó el subsecretario de Seguridad, Carlos Alberto Hernández Leyva.

“Viajaba con una mujer, no podemos dar información del nombre para no vulnerar el debido proceso. Había un alertamiento general, se le dio aviso a la Fiscalía General de la República, por las unidades que tienen en las casetas donde realizan revisiones, también a Guardia Nacional, por lo que hace la división de caminos; derivado de la cirugía que le hicieron era poco probable que pudiera trasladarse rápidamente, realmente intentaba huir, no sabemos a dónde se iba, probablemente pretendía cambiar de domicilio”, comentó.