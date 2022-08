Sinaloa: Reporte sobre mujer secuestrada termina en 5 detenciones

El reporte de hombres armados con una mujer secuestrada en la habitación de un motel de Culiacán movilizó a las autoridades policiales en Sinaloa, quienes implementaron un fuerte operativo que terminó con el aseguramiento de 6 personas.

Fue cerca de las 8:30 de la mañana cuando el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), recibió el reporte y de inmediato lo canalizó a los cuerpos policiales a inmueble ubicado en la carretera México 15 en el norte de la capital sinaloense.

Los agentes estatales arriaron al punto en compañía de personal militar y policías municipales, lo cual llamó la atención de los presentes, además de los curiosos que pasaban por el lugar, quienes rápidamente compartieron imágenes a través de las redes sociales.

Tras implementar un fuerte dispositivo y varias horas de bochornosa revisión, finalmente se logró dar con 5 hombres en el interior de un cuarto y una mujer, que habían llegado al lugar desde la noche del domingo, confirmó el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Alberto Hernández Leyva, quien estuvo en el punto.

La persona femenina que va tiene que rendir la declaración, no sabemos cuál sea su estatus Foto: Especial

“Algunas versiones apuntan a que una mujer podría ser la víctima de los presuntos pistoleros, sin embargo, será la Fiscalía General del Estado, la autoridad que confirme o descarte los señalamientos en ese sentido, mencionó el funcionario.

“No podemos saber, porque la persona femenina que va tiene que rendir la declaración, no sabemos cuál sea su estatus y para no entorpecer la carpeta de investigación que ya se está haciendo con motivo de este tema, pues vamos a dejar que sea la propia Fiscalía General de la República y del Estado, de manera coordinada, determinen si hay o no una privación de la libertad”, explicó.