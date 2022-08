Matemáticas están desdibujadas en el nuevo plan de estudios de la SEP, reprocha especialista

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el Plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria.

En la Escuela Secundaria Anexa A La Normal Superior, se informó que el Plan contiene estrategias nacionales para la enseñanza de lenguas y culturas indígenas y afromexicanas, educación inclusiva, educación multigrado, atención en situaciones de migración interna y externa, tejido comunitario en contextos humanos, perspectiva de género, escuelas libres de violencia y acoso, así como una estrategia de lectura.

En entrevista con Javier Solorzano para el programa Referente Informativo, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, la Dra. Sylvia Schmelkes, académica investigadora del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), destacó que dentro del nuevo plan de estudio se ha puedo a las matemáticas en un área que no es la usual que esto las “desdibuja”.

“Este modelo llega a confundir que la matemática forma parte de las ciencias naturales y aparece dentro del campo formativos del conocimiento del mundo natural pero no, la matemática es un lenguaje, es algo que permite dimensionar y conocer el mundo de manera distinta, y requiere de una sistematicidad y de una progresión, no se puede dejar a la autonomía curricular, esas son de las cosas que no se puede dejar a la autonomía curricular porque hay mínimos comunes que todos los niños tienen que aprender, que requieren de una guía y que se tienen que dar cuenta de que lo están logrando. La matemática está desdibujada”.