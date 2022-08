Mariana, primer mujer operadora de Mototaxi en Bernal, Querétaro

Querétaro.- Mariana Muñoz, originaria de Bernal y madre soltera de tres menores, es la primer mujer operadora de Mototaxi en el pueblo mágico de Bernal, ubicado a 56 kilómetros desde la capital de Querétaro, con permisos autorizados por el Instituto Queretano del Transporte (IQT), junto con su Tarjetón de Identificación del Operador (TIO).

Lo que motivó a Mariana a cursar y obtener su tarjetón de Identificación del Operador ante el IQT, ha sido su familia “Primero que nada por mis hijos, como soy mamá soltera me impulsó a seguir adelante, tengo tres (hijos) y más que nada por ellos estoy saliendo adelante.”

Mariana aplicó varios exámenes para poder obtener su tarjetón emitido por el IQT y así poder operar un Mototaxi en el pueblo mágico de Bernal, siendo un sustento para su familia “Si, a lo mejor es muy difícil, pero no es inalcanzable, todo se puede”.

Mariana es la primera operadora de Mototaxi en Bernal

FOTO: Rodrigo Mérida

“Aquí es un pueblo muy machista y lo que pasa es que tengo que ser la primera y darles a conocer que si se puede, impulsar a las mujeres y ver que sí se puede con todo”

Parte de las dificultades a las que se enfrenta Mariana en el gremio de los Mototaxis en Bernal, donde la mayoría son hombres, son la envidia, las trabas y por el simplemente el hecho de que es mujer. “Es que no puede o no sabe manejar o por el hecho de ser mujer, te dicen tú no, porque es trabajo de hombres (…) enseñarle a las mujeres que sí se puede, que salgan adelante, que no dependan de un hombre, que todo podemos”, platicó Mariana.

“Me he ido hasta Tunas Blancas, al Jaguey, a San José, aquí a Barrio Nuevo”, son las zonas que ha transitado Mariana brindando su servicio en Mototaxi por el pueblo de Bernal. "Me siento feliz, me siento orgullosa de mi misma, que prácticamente no sabia que iba a pasar esto, bendito sea Dios me ha bendecido y me ha hecho que le eche muchas ganas y voy por más”, dijo Mariana.

“Encontré a las personas ideales que me han echado la mano, me han apoyado, más que nada porque me dicen que le eche ganas, que no me decaiga, que todo es posible y aquí estoy. Me siento orgullosa, espero no defraudarlos, quiero seguir echándole ganas y a lo que sigue”,

En tanto que autoridades que supervisan el transporte público en Querétaro, han aplicado varios operativos en Bernal, detectando unidades irregulares y conductores sin su respectivo TIO.

Al respecto, el director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo, señaló que se han ejecutado seis operativos en el Pueblo Mágico de Bernal para retirar mototaxis que no cuenten con los permisos establecidos y se encuentran operando de manera irregular.

Realiza sus recorridos en el pueblo mágico de Bernal

FOTO: Rodrigo Mérida

“El domingo se hizo un operativo coordinado con la Secretaria de Seguridad Pública, con la Secretaría de Gobierno, Protección Civil, pero es el sexto operativo que hacemos en Bernal, se han decomisado hasta este momento nueve unidades, el fin de semana se decomisaron tres y hacemos un llamada para los usuarios de las moto taxis en Bernal, los operativos son para cuidar normalmente su seguridad, la seguridad de los usuarios”, señaló en entrevista.

