AMLO pide “más sensibilidad” para reparar autopista Querétaro-San Luis Potosí

El presidente Andrés Manuel López llamó a la empresa VISE a tener “más sensibilidad” en los trabajos de mantenimiento y reparación en la autopista Querétaro-San Luis Potosí, para no afectar el traslado de mercancías y pasajeros.

VISE tiene un contrato con el gobierno federal por 5 mil 758 millones de pesos para dar mantenimiento permanente a la carretera. Su vigencia inició en noviembre de 2016 y termina el 31 de octubre de 2026.

"Se han mantenido estos contratos, no se han cancelado, con el propósito de que esté en buen estado esa carretera. Pero también podrían hacerlo en los mejores horarios, con una estrategia que no signifique muchos embotellamientos, que no causen tanta demora, tener más sensibilidad”, agregó.