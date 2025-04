Desaparece colombiana en México; qué es La Boutique VIP, cuyo origen es Zona Divas

María Camila Díaz Grajales, una joven colombiana de 24 años de Medellín, Colombia, desapareció en Ciudad de México desde el pasado 26 de febrero, por lo que sus familiares activaron un protocolo de búsqueda en ambos países para encontrarla. La no localización de la mujer podría estar vinculada a La Boutique VIP.

La Boutique VIP es un sitio web que, de acuerdo con algunas investigaciones, sería la nueva versión de Zona Divas, un sitio en Internet que fue investigado por explotación sexual y trata de personas, desde el cual hombres compraban servicios sexuales. Sin embargo, varias jóvenes que estaban en ese catálogo fueron víctimas de feminicidio.

De acuerdo con su ficha de desaparición, María Camila Díaz Grajales es de piel morena clara, ojos cafés, tiene el cabello lacio, mide aproximadamente 1.60. Como señas características tiene un lunar debajo del ojo izquierdo y una cicatriz en el dedo índice. La chica vivía en la colonia Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez.

Cristina, hermana de María Camila, declaró en marzo pasado a Luis Cárdenas, columnista de El Heraldo de México, que la chica viajó desde Medellín a México por una oferta de trabajo como mesera. Sin embargo, su familia alertó a la joven de una posible red de trata.

"María Camila viaja el 7 de diciembre a Ciudad de México, ella me dijo que tenía una oferta de trabajo y entonces yo la alerté, le dije que si tenía una deuda adquirida porque he visto cómo funciona eso en documentales, ella me dice que varias de sus amigas de la universidad hacen eso, que viajan a México, trabajan, hacen un ahorro y luego regresan a continuar con sus estudios", dijo la hermana de la colombiana desaparecida.