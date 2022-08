AMLO da espaldarazo a Leticia Ramírez, nueva titular de la SEP: "Una mujer excepcional"

Con un abrazo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo total a Leticia Ramírez Amaya, la nueva secretaria de Educación Pública.

Dijo que Leticia Ramírez fue dirigente de una sección de la SNTE y de la CNTE, además de que es una mujer honesta.

Sin pregunta de por medio, López Obrador se refirió a las críticas contra Ramírez Amaya que han hecho periodistas y especialistas.

Desde un extremo del salón Tesorería, la ex titular de la Oficina de la Atención Ciudadana de la Presidencia escuchaba las palabras del presidente quien dijo que sus detractores se creen superiores, además de que son racistas y clasistas por lo que incluso deberían ofrecer disculpas.

Después la llamó a que lo acompañara.

“Les digo que yo estoy orgulloso de Lety, ven, ven, es una mujer excepcional, maestra de escuela, de aula, ejerció 12 años, se formó en una de las mejores escuelas de México, la Escuela Nacional de Maestros”, expresó mientras la abrazó.

Leticia Ramírez fue dirigente de una sección de la SNTE y de la CNTE. Foto: Especial

López Obrador dijo que se conocen desde 1994 y trabajaron de 2000 a 2005 cuando fue jefe de gobierno como encargada también de la oficina de Atención Ciudadana en donde atendió las peticiones del pueblo.

“En el movimiento opositor siempre juntos y, era decirle ayuda, te necesitamos en Tlaxcala, y dejaba su niña, o se la llevaba a trabajar, hacer conciencia, organizar al pueblo para conseguir la transformación. dirigente de una sección del sindicato de maestros, del SNTE y de la CNTE, honesta, entonces me siento muy, muy, muy orgulloso de tener una secretaria de Educación, lo mismo que la maestra Delfina”, agregó.

Pidió que se proyectara un video en el que el periodista Leonardo Curzio opinó que el presidente “recluta entre los que le ayudan, en mi oficina directamente, a ver este señor Villegas que me ayudaba, se va de embajador a Rusia, esta señora que me atendió las llamadas, se va de secretaria de Educación, yo no digo que nombre a María Amparo Casar secretaria de Educación, Enrique Semo, es un decir”.

López Obrador expresó “no la podría yo nombrar”.

Y siguió con su defensa a la nueva titular de la SEP: “Lety es de primera, ‘qué por qué contestas el teléfono’, qué bueno, qué bueno que contesten el teléfono, porque hay quienes no contestan el teléfono”.

Al final, la abrazo nuevamente y le di un beso en la mejilla.

