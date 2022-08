Cofepris actualiza lista de distribuidores irregulares de medicamentos

Con el objetivo de garantizar que las y los pacientes reciban medicamentos seguros, eficaces y de calidad para la atención de diferentes enfermedades, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), da a conocer la actualización de la lista de distribuidores irregulares de medicamentos.

Esta comisión presentó, el 29 de julio, la plataforma de distribuidores irregulares de medicamentos con una lista de 44 distribuidores que incumplen la regulación sanitaria. Se anunció que el listado se actualiza de manera permanente como parte del trabajo continuo de vigilancia y control sanitario. Por lo anterior, se da a conocer la eliminación de la plataforma de Operador de Farmacias AF del Centro S. de R.L. de C.V., empresa que sometió un avance en la documentación (ingresaron documentación) requerida para este tipo de establecimientos.

Asimismo, se informa que tres distribuidores más enviaron documentación requerida a Cofepris y están pendientes de acciones de verificación para definir su estatus.

Piden no confiar en estas fórmulas.

En esta actualización se exponen ocho nuevos distribuidores que no cumplen la regulación sanitaria por no permitir visita de verificación; registrar un establecimiento inexistente e incumplimientos graves como carecer de infraestructura y equipamiento para mantener la temperatura óptima de medicamentos, no contar con sistema definido de inventario y la presencia de fauna nociva, dando como resultado la suspensión temporal de dichos establecimientos

Entre los establecimientos irregulares enlistados se encuentran: Quimilabtec, Ethomedical y Germancy, en Nuevo León; Oncofarmacos de México y Suministros Médicos Estrella, en Jalisco; Banco Farmacéutico, en Sinaloa; y Hemiflo, en Yucatán. Cofepris recomienda a pacientes, población en general y compradores de medicamentos, consultar la plataforma de distribuidores para asegurarse de que su proveedor no esté en el listado; de lo contrario, podría representar un riesgo directo a la salud.

Los posibles riesgos por el consumo de medicamentos ilegales van desde falta de efecto terapéutico por no contener la sustancia activa; desarrollo de enfermedades como consecuencia del suministro de sustancias no estériles o tóxicas, y agravamiento de la enfermedad por la suspensión de tratamiento efectivo. Cabe señalar que, recientemente, esta autoridad emitió una Alta Directiva Sanitaria, que establece los controles que deben cumplir las empresas dedicadas a la distribución y comercialización de insumos para la salud para prevenir que productos falsificados, alterados y/o adulterados lleguen a las personas, causando afectaciones a la salud y a la economía. Esta agencia sanitaria solicita el apoyo de todas y todos para que, en caso de detectar establecimientos que no cumplan estos requisitos, se presente la denuncia sanitaria a través de la página de Cofepris o al teléfono 800 033 5050.

Sigue leyendo:

Paxlovid: el tratamiento oral de Pfizer que México adquirió contra Covid-19

Cofepris clausura clínicas clandestinas de cirugía estética