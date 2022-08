Caso Luz Raquel: Consejo Ciudadano pide que se castigue a funcionarios por omisiones

A un mes de que el caso de Luz Raquel Padilla se hiciera público luego de que fue trasladada para recibir atención por las quemaduras que presentaba en su cuerpo y que tres días después, el 19 de julio, muriera a consecuencia de estas lesiones, integrantes del Consejo Ciudadano de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del estado de Jalisco (SISEMH) exigen que se castigue a los funcionarios que fueron omisos en la atención de este caso y se dé una disculpa pública.

El caso de Luz Raquel dejó en evidencia la falta de protocolos y la aplicación de los existentes, en materia de atención de violencia de género en la entidad y debe atenderse urgentemente debido a que "se vive un estado de violencia estructural y sistémica que mientras que las instituciones, al no estar capacitadas en perspectiva de género, vulneran el cumplimiento al marco de derechos humanos y de justicia hacia las mujeres", señaló Silvia María Loggia, integrante del Consejo Ciudadano de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del estado de Jalisco (SISEMH).

"Luz Raquel desafortunadamente falleció y a final de cuentas es parte de un feminicidio que se integra a la gran lista de feminicidios que tiene el Estado de Jalisco y en donde desafortunadamente muchas mujeres, de lo que enfrentó Luz, muchas mujeres están expuestas a volver a ser revictmizadas y a final de cuentas cuando los protocolos no están claros, las instituciones contribuyen con el incremento de los feminicidios al no tener claridad en la aplicación de los protocolos".

Luz Raquel vivió violencia sistemática y pese a que solicitó ayuda a distintas instituciones públicas, no le fue garantizada una vida sin violencia lo que derivó en su muerte, ahora, al igual que diversas instituciones civiles y organismos vigilantes de derechos humanos y derechos de las mujeres, el Consejo Ciudadano de la SISEMH, emitió un pronunciamiento para que se revisen los protocolos tanto en investigaciones como en los análisis de riesgo en órdenes de protección y en la entrega de pulsos de vida a las víctimas de violencia.

Luz Raquel vivió violencia sistemática. Foto: Especial

También, que se sancione a los funcionarios que fueron omisos en el actuar de este caso en donde se incluye una disculpa pública por dichas omisiones con la finalidad de enviar un mensaje de cero tolerancia e impunidad respecto la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en el estado de Jalisco.

Así, a la SISEMH se le pide que publique, presente e implemente el Programa PASE, que dicte la rectoría en la implementación de políticas públicas, los mecanismos de coordinación, los indicadores de seguimiento, respuesta y efectividad institucional.

"La Estrategia Emergente que fue presentada por el Gobernador el 1 de marzo de 2021, no ha sido transparentada en un documento Programático que clarifique el compromiso de los gobiernos municipales, ni las acciones y presupuesto compartido, para que la vida de todas las mujeres y personas gestantes en el Estado de Jalisco sea una realidad. ya que a la fecha no ha sido publicado. No podemos seguir actuando por ocurrencias, hagamos que suceda, el cambio que las Mujeres y las Niñas nos merecemos en Jalisco y en todas partes del mundo", se lee en el pronunciamiento.