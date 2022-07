Reactivan trabajos en el Tren Inetrurbano, en el tramo de CDMX

Los trabajos del Tren Interurbano, en el tramo de la Ciudad de México, se van a acelerar. Esto después de que el gobierno capitalino decidió dividir en 12 el tramo que les corresponde atender y entregarlos en el mismo número de empresas.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que decidieron concluir, de manera anticipada, el contrato con Grupo Caabsa, que en un inicio era la empresa encargada de la obra. “Esta obra tiene problemas desde su origen, porque fue licitada la obra, se asigna la obra y al siguiente día se cambia completamente el proyecto ejecutivo (...) eso ya genera diversos problemas, pero particularmente en el Tramo III yo me reuno todas als semanas desde que nos regresaron la obra y la empresa con muchos problemas, retrasos, retrasos, retrasos, no se podía avanzar ena área, no se podía avanzar en la obra, tuvimos mucha paciencia, se les fueron quitando tramos de la obra", dijo.

“Ahora tomamos la decisión, en acuerdo con la empresa, de hacer una terminación anticipada. La empresa ya no va a seguir trabajando y tomamos la decisión de dividir todo el tramo en 12 empresas, para entrar a trabajar cada una de ellas en distintos tramos”

Sheinbaum anunció la reanudación de la obra

FOTO: Archivo

Claudia Sheinbaum reconoció que si no hacían esta maniobra, no se iba a terminar la obra. “En más o menos tres semanas se va a ver la fuerza de trabajo en la zona, fue una decisión que tomamos y afortunadamente es una decisión consensuada (...) va a salir más barata de lo que hubiera salido”, agregó.

El Tren Interurbano México-Toluca es un proyecto del gobierno federal que conectará la Zona Metropolitana de Toluca con el poniente de la Ciudad de México. Este medio de transporte dará servicio a 230 mil personas usuarias al día, tendrá una longitud total de 57.7 kilómetros y contará con 7 estaciones (2 terminales y 5 intermedias).

El tramo del proyecto que pasa por la Ciudad de México tendrá una distancia de 17 kilómetros. Este segmento inicia en la salida del portal oriente, del túnel que se encuentra sobre la autopista federal México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa y concluye en la estación del Metro Observatorio, ubicada en Álvaro Obregón. Las 3 estaciones que se ubican en la ciudad son Santa Fe, Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio.

El tren interurbano reanuda las obras de contrucción en CDMX

FOTO: Archivo

SEGUIR LEYENDO:

Metro CDMX: Rutas de RTP que darán servicio por cierre de la Línea 1

Arranca vacunación para menores de 9 años de la CDMX; anuncian segunda dosis para los de 12 a 14

Covid-19 en la CDMX: la positividad en las pruebas alcanza el 30%