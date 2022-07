Pide AMLO a Víctor Castro retirar demandas contra periodistas; confía que “no va a marearse con el cargo”

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, que sean retiradas las demandas que funcionarios de su gobierno han presentado contra periodistas y medios de comunicación, a fin de garantizar la libertad de expresión.

Al mismo tiempo, dio un espaldarazo al morenista porque, dijo, le tiene confianza de que es un hombre honesto y de principios, y no se dejará “marear con el cargo” para censurar y hostigar a comunicadores. Aun así, adelantó que hoy pedirá al secretario de Gobernación, Adán Augusto, que hable con él.

“Estoy seguro que él no promueve ese tipo de denuncias, y que si existen ese tipo de denuncias por difamación, calumnias, pues que las quiten, sería una recomendación respetuosa que yo le haría al maestro Víctor Castro porque es un hombre consecuente, íntegro, el gobernador de Baja California Sur.

ONG's investigan abuso de poder y coacción de la libertad en BCS

El presidente durante su conferencia mañanera. FOTO: Especial

“Hoy voy a pedirle al secretario de Gobernación que hable respetuosamente con él porque él es libre y soberano, es una autoridad independiente, para hacerle esa sugerencia, esa recomendación”, dijo en su conferencia mañanera.

La postura de López Obrador se dio a pregunta de la prensa, que señaló que organizaciones internacionales investigan el abuso de poder y coacción de la libertad en BCS, como Reporteros Sin Fronteras.

El pasado 28 de junio, el "Semanario Zeta" reportó que hay 15 medios de comunicación y periodistas demandados por diversos delitos que denunciaron servidores públicos, y que los comunicadores acusan que están siendo presionados por ejercer la libertad de expresión.

Castro Cosío "no va a marearse con el cargo": AMLO

“No pasa nada, y sí tienes razón, los compañeros, con todo respeto, porque yo sí le tengo confianza al maestro Víctor Castro, será que me leen el pensamiento.

“Y le tengo confianza y considero también que es un hombre íntegro, honesto, de convicciones, respetuoso de la libertad. Él viene de la lucha opositora y no va a dejarse. Es joven todavía, pero de todas maneras a su edad no va a dejarse seducir por el canto de las sirenas, no va a marearse con el cargo, es un hombre recto.

“Entonces, hay que decirle a los compañeros que tengan la seguridad de que no van a ser perseguidos ni hostigados ni censurados, nada de eso”, indicó.

