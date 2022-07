Un año sin Polly Olivares: radiografía de un feminicidio sin sentencia

El 3 de julio de 2021, la muerte de Fernanda Olivares, mejor conocida como "Polly", encendió la indignación en todo México. La joven de 26 años había muerto 21 días después de que Diego Armando "N" la atropellara en la alcaldía Iztacalco, de la Ciudad de México, y la arrastrara varias calles, dejándole heridas tan graves que obligaron al personal de salud a inducirla en un coma

Los hechos tuvieron lugar el sábado 11 de junio en una fiesta de la que formaron parte "Polly" y Fernanda Cuadra, otra mujer de 31 años que también resultó gravemente herida por el atropellamiento.

Asistentes a la reunión informaron que el agresor tomó de más en la fiesta y comenzó a portarse impertinente con los invitados. Fernanda Cuadra, quién celebraba su cumpleaños ese día, notó que el joven no estaba en condiciones de manejar su automóvil y decidió quitarle las llaves.

"Polly" y Fernanda fueron atropelladas por un joven en estado de ebriedad FOTO: Especial

"Le dijo: ‘no te vas a ir porque estás borracho y te puedes accidentar’, el chavo se puso un poco mal y le exigió las llaves, ella no se las dio y luego lo llevamos adentro de la casa y lo recostamos en la sala”, relató a los medios una de las invitadas.

Al poco tiempo, el hombre despertó y comenzó a exigir violentamente sus pertenencias. Fernanda Cuadra terminó por devolverle las llaves, pero el miedo a que pudiera resultar herido en un accidente de auto la mantenía nerviosa.

El asesinato de "Polly" Olivares

Las cámaras de vigilancia mostraron el momento en que Diego se encuentra fuera de la residencia junto con un grupo de invitados que intentaron evitar una tragedia. Sin embargo, el joven subió al auto y aceleró directo hacía las jóvenes.

Fernanda Cuadra cayó tendida en el suelo, pero "Polly" quedó prensada al automóvil que comenzó a avanzar a alta velocidad por las calles. "Las arrolló de manera desalmada y sin dudarlo siguió avanzando sin detenerse en ningún momento, llevándose entre las ruedas a mi hermana”, describió Zarina Olivares, hermana de la víctima.

La joven fue arrastrada alrededor de 200 metros. Video revelados por Grupo Fórmula incluso mostraron el momento en que "Polly" consigue desengancharse del auto y quedar en medio del asfalto sin poder moverse.

En coma y heridas de gravedad: la muerte de "Polly" Olivares

Fernanda Olivares fue recogida del asfalto con una serie de lesiones graves como quemaduras por arrastramiento, fracturas en el brazo y pómulo e, incluso, una herida que pudo haberle hecho perder una parte del cráneo. Por su parte, Cuadra fue atendida en el hospital con fracturas en varias partes del cuerpo y riesgo de perder un ojo y la audición.

Aunque la joven de 31 años logró salir del hospital, "Polly" no tuvo la misma suerte. A 21 días del atropellamiento, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer que la joven falleció en el Hospital General Xoco por las múltiples lesiones y traumatismos que presentaba tras el ataque.

¿Quién asesinó a Polly Olivares?

Unos días después del ataque, se dio a conocer que Diego "N" era un cadete militar que podría haberse escondido con unos familiares en Guerrero. El periodista Carlos Jiménez reveló un audio en el que el joven amaga con suicidarse para evitar que los procesaran por intento de feminicidio. . “Yo no me voy a ver encerrado a la verg* [...] no es por put* ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños ni nada y odiado por la sociedad, nel a la verga* [sic]”, se le escucha decir.

El 19 de junio del 2021, tras días de investigación y viralización del caso. Diego "N" se entregó de forma voluntaria en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde comenzó su proceso penal.

¿Qué pasó con el caso de "Polly" Olivares?

Hasta la fecha, las autoridades no han determinado una sentencia para el presunto feminicida, quien ha llevado acabo sus últimas audiencias en los juzgados del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. El sujeto fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio e intento de feminicidio en contra de las jóvenes y recibió prisión preventiva como medida cautelar del proceso.

Dentro de las últimas actualizaciones, el representante legal de la víctimas dio a conocer que el imputado pretendía reclasificar el delito. "Quiere reclasificar a un tema de lesiones culposas y no un tema de tentativa de feminicidios", señaló a Expansión.

Organizaciones feministas exigieron justicia por "Polly" Olivares FOTO: Especial

"Lo que él está reclamando es que se clasifica el delito de forma errónea, que el juez no revisó objetivamente los datos de prueba siendo que la figura de la clasificación jurídica en el proceso se modifica a cada momento, tan es así que nosotros en la acusación vamos a reclasificar uno que era en tentativa a uno ya consumado (de feminicidio)", explicó el abogado Óscar Miranda al medio.

