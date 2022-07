Hallan en Guerrero a menor desaparecida; estaba con un hombre que conoció en Free Fire

Una adolescente que fue reportada como desaparecida en Morelia fue localizada en las últimas horas en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

La menor se encontraba desaparecida desde la noche del 3 de mayo del presente año y sus familiares sospechaban que se había fugado hacia la entidad vecina, luego de conocer a un hombre a través del videojuego "Free Fire".

De acuerdo a la información pública del hombre en redes sociales, este radica en Acapulco, Guerrero.

Tras la denuncia presentada por su desaparición y su posible traslado a Guerrero, la Fiscalía de Michoacán solicitó la colaboración de su homóloga en aquel estado, lo que derivó en su localización con vida en la ciudad de Chilpancingo.

La joven fue presentada ante el Ministerio Público para ser certificada médicamente, mientras la Fiscalía Especializada continúa con las investigaciones.

“Mi mayor temor es que le pase algo horrible”

Verónica, madre de la adolescente desaparecida, describió a su hija como una joven tranquila, sin problemas familiares y tímida a la que incluso le disgustaba salir, pues prefería quedarse en casa para jugar videojuegos y solo salía de para tomar clases.

Sin embargo, la noche del 3 de mayo, la menor pidió permiso a sus padres para acudir a hacer un trabajo escolar, pero ante la negativa, la adolescente, quien se notaba nerviosa e intranquila, aprovechó los minutos en que su madre salió a hacer un mandado para tomar algunas pertenencias y fugarse.

La menor pasaba muchas horas conectada en el juego ‘Free Fire’ (Foto: Pixabay)

“Yo le marcaba, le decía que regresara, que habláramos acá en la casa. Le entraban llamadas, le llegaban whatsapp y nunca contestaba”, comenta Verónica, quien dice, pasados 15 días, la joven envió un mensaje a una familiar “diciéndole que iba a cambiar de chip y que ya no quería que la molestaran, pero no sé si ella lo haya escrito o lo haya mandado otra persona, después nos bloqueó a todos, por whatsapp, Face, llamadas”.

Al hablar con amigos cercanos de la joven, la señora Verónica fue informada de que su hija había comprado un pasaje de autobús hacia Acapulco, Guerrero, ciudad donde radica un hombre identificado en Facebook como Irwing, con quien la menor pasaba muchas horas conectada en el juego ‘Free Fire’.

A través de otros usuarios con los que la adolescente mantenía comunicación, Verónica pudo obtener el teléfono de Irwing, a quien llamó y envió mensajes que fueron recibidos, pero no hubo contestación, actitud que afirma la mujer, lo hace aún más sospechoso.

“Mi desesperación es muy grande porque ya mi enfermedad, los nervios me están acabando, de no saber nada de ella. Mi mayor temor es que me le pase algo a mi hija, porque se le viene a la cabeza a uno muchas imágenes, con todo lo que está pasando en este mundo piensa uno tantas cosas horribles que le pudieran estar haciendo”, refiere Verónica, quien sufrió un infarto previo a la ausencia de la menor.

La madre de familia reconoce que previo a la desaparición de su hija sí notó cambios en su comportamiento, pues se aislaba para estar más tiempo en las redes sociales. “Nunca piensa uno que iba a hacer eso, porque nunca la veía mal, todo el tiempo estaba risa y risa con nosotros, de hecho, nunca tuvo novio, porque no salía”, comenta.

