Albergue de Jalisco donde quemaron a una niña fue clausurado

En albergue Casa de Vida Camino a la Fortaleza, en donde los cuidadores quemaron a una menor de 11 años, ya fue clausurado por las autoridades municipales de Tonalá, Jalisco, luego de que hicieron una visita de verificación, en donde los vecinos y familiares de otros menores y adultos ahí albergados, confirmaron que eran constantes los golpes y tortura que se cometían en este lugar, pero por lo pronto se desconoce en donde se encuentran quienes estaban internados.

El centro que se encuentra en la colonia Santa Isabel, vecinos y familiares de las personas que se encontraban al interior del lugar confirmaron que los malos tratos si eran una constante como parte de la atención que recibían, no les daban la comida que las familias les llevaban y el uso de la pistola taser también formaba parte de los castigos constantes.

Lorena Elvira Camacho, madre de Rigoberto de 18 años y tía de Dilan de 15 años, menor de edad, quienes también se encontraban siendo atendidos en esta casa, señala que el supuesto tratamiento que se brindaba constaba de un periodo de al menos seis meses y para poder llevarse a Rigoberto, le cobran siete mil pesos que aún adeuda y los pagos mensuales son de 500 pesos y al ingreso deben pagar dos mil pesos.

Yari, quien vive en la colonia desde hace al menos 10 años, dice que esta casa opera desde hace tres años y aunque se veía normal el movimiento del lugar en donde llegaban autos de familiares a visitar a los internos, y aunque se desconoce la cantidad de personas que estaban en estos momentos como pacientes, los vecinos señalan que podrían ser hasta 50 personas entre adultos y menores de edad.

Prenden fuego a una niña como castigo en Jalisco y le causan quemaduras de segundo grado

Un testimonio anónimo de una vecina quien tenía recluido a su hermano, diagnosticado con bipolaridad, narra la atención que sufrió en el lugar.

“No le daban comida, lo castigaban no le daban la comida que nosotros le traíamos, no le daban de comer, lo golpeaban y lo amedrentaban con una pistola y que hiciera caso… lo amenazaban y lo golpeaban pero no en la cara, lo golpeaban en el cuerpo, le ponían unas almohadas y lo golpeaban”.