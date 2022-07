Madre de Angelito, es recibida por Enrique Alfaro; espera se revise la custodia del menor

Ángela María Barba Ascensio, dijo que el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, se comprometió para revisar el caso de la custodia de su hijo Angelito, luego de que denunció en redes sociales el tráfico de influencias en donde presumió la participación de funcionarios de la administración estatal.

Fue a través de un nuevo video que Ángela dio avances de esta reunión en donde dijo creerle al gobernador sobre el desconocimiento de este caso y la promesa que le hizo para revisarlo.

"El día de hoy me recibió el gobernador, me escucho y me confirma que el no tenía conocimiento del caso, lo noté bastante receptivo y sensible a la situación de Angelito; me tranquilizó y me aseguró que no existe ningún tipo de tráfico de influencias... y confio en él", leyó.