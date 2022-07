Resultados UNAM Licenciatura 2022: ¿Qué hago si no me quedé en la universidad?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó el fin de semana los resultados del examen para ingresar a sus 129 licenciaturas que ofrece en 36 campus universitario en toda la República Mexicana. Sin embargo la alta demanda de lugares para ingresar a la "Máxima Casa de Estudios" deja fuera de ella a miles de aspirantes.

¿Qué hago si no me quedé en la UNAM?

No te dejes sorprender por falsas promesas. La única manera de ingresar a la UNAM es por medio del examen de selección, así que no te engañen, no hay manera de entrar pagando por un lugar, esto además de ser un delito, implicaría comprometer tu lugar en otro concurso de selección.

Una alternativa es conseguir una beca en una escuela privada que ofrezca el plan de estudio de tu interés, hay algunas que dan becas o descuentos a quienes hayan realizado el examen de ingreso a la UNAM.

Puedes buscar una beca, el gobierno federal ofrece algunas para los jóvenes que se quedaron sin posibilidad de estudiar, como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, puedes consultar más información aquí.

Los más importante es que no pierdas la esperanza, puedes seguir intentando ingresar a la Máxima Casa de Estudios en el siguiente examen.

SEP ofrece 21 carreras a distancia

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), abrió su periodo de registro para el proceso de admisión 2022, que inicia partir de hoy y concluye el 5 de agosto a través de esta página de internet puedes ver los requisitos.

La institución de Educación Superior ofertará 21 carreras en las áreas de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales; Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología; Ciencias Sociales y Administrativas. Para obtener su folio las y los aspirantes deberán contar con su Clave Única de Registro de Población (CURP), que utilizarán durante todo el proceso de admisión. En caso de extraviarla u olvidarla no podrán continuarlo.

Deberán presentar los documentos: