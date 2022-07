"Ando a salto de mata": periodista rompe en llanto en la "Mañanera" y denuncia amenazas del CJNG

Al final de la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, un periodista irrumpió la despedida del mandatario al denunciar que ha recibido presuntas amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que pidió ayuda al gobierno federal.

“Ando a salto de mata con un delincuente, presidente. Recibí una llamada el 8 de julio. Jesús Ramirez Cuevas, la secretaria Rosa Icela, Alejandro Encinas, tuvieron a bien apoyarme, me sacaron con escoltas del estado donde andaba (Quintana Roo).

Hoy a las 2:00 de la mañana, mi hija salió del país. Voy a la Fiscalía para ratificar la denuncia, quiero dar con los agresores, recuperar mi tranquilidad. Quiero saber quién está detrás de esta amenaza, se han presentado como el CJNG.

Si el señor Nemesio Oseguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio, así se presentaron. Pero sospecho de alguien más, están ocultando a un funcionario público, tengo todas las pruebas, señaló el periodista identificado como Rodolfo “El Negro” Montes.

En respuesta al pedido de Rodolfo Montes quien estuvo al borde de las lágrimas, López Obrador le aseguró que no está solo y recalcó que no habrá impunidad, al tiempo que envió un mensaje a las personas que intimidan al comunicador.

“No estás solo y los que están amenazando que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie no tenemos relaciones de complicidad con nadie, y lo más importantes es la vida y van a estar ustedes (periodistas) siempre protegidos y apoyados por nosotros, y todo nuestro apoyo”, dijo AMLO.