Claudia Sheinbaum recalca que "es tiempo de mujeres" en el poder de Guerrero

“Es tiempo de las mujeres”, sostuvo en Acapulco, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República por Morena.

Este día, Sheinbaum acudió al ciclo de conferencias “La Nueva Reforma Electoral” realizada en el hotel HS Hotsson en la zona Dorada del puerto. Al evento, la mandataria capitalina llegó acompañada de la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda, y su padre el senador Félix Salgado Macedonio.

“Las autoridades electorales no están al servicio del pueblo, las autoridades electorales hoy están al servicio de unos cuantos y de un proyecto, sino, no hubieran quitado una candidatura aquí en el estado de Guerrero ni en el estado de Michoacán”, criticó Sheinbaum ante la gobernadora Salgado Pineda, quien llegó a la candidatura por la gubernatura, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE), le quitó esta a su papá.

“Es tiempo de las mujeres. Aquí en Guerrero es tiempo de las mujeres con Evelyn Salgado al frente”, apuntó la mandataria capitalina.

En este sentido, Claudia Sheinbaum pidió a al menos 500 asistentes al foro recordar a los panistas Diego Fernández de Ceballos, excandidato presidencial, hablando del “viejerío”, y al expresidente de la República, Vicente Fox Quesada refiriéndose a las mujeres como “lavadoras de dos patas”.

La morenista sostuvo que el partido al que pertenece ha sido la única fracción política que estableció la paridad de género en los gabinetes, así como en los gobiernos estatales y en organismos como el Banco de México y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Previo a su discurso, la morenista hizo alusión a su trayectoria, formación académica y política, en donde aseguró que en 1989 luchó contra el “fraude electoral” en Guerrero junto a Félix Salgado Macedonio. Asimismo repitió frases del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Sobre la reforma electoral que promueve López Obrador, Sheinbaum Pardo destacó que con ésta se reducirá el financiamiento a los partidos políticos en períodos electorales, e indicó que la propuesta está basada en los principios de Morena y busca desaparecer las candidaturas plurinominales en la Cámara de Diputados y el Senado.

Por su parte, en su intervención la mandataria local, Evelyn Salgado abundó en la postura de Claudia sobre la sustitución de las candidaturas en Michoacán y la de su padre.

“A dar la batalla por las grandes reformas que el país necesita, como la reforma electoral, para garantizar que la democracia sea participativa y auténtica, en la que no se vulneren derechos y aspiraciones legítimas de todos, como el caso de Guerrero y Michoacán que con decisiones de unos cuantos, fueron contrarios a la voluntad de la gente, eso no queremos, queremos una democracia que no vulnere derechos de nadie”, sostuvo la gobernadora.