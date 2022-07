Conductor arrolla a asaltante que escapaba tras robar un banco en Iztapalapa

Un delincuente a bordo de una motocicleta asaltó la tarde de este sábado a una mujer que acudió a una sucursal bancaria para retirar unos 115 mil pesos, el sujeto de inmediato emprendió la huida pero no contaba con que un automovilista que pasaba por ahí le ayudaría a la mujer, arrollando con su auto al ladrón.

Los hechos sucedieron en calles de la alcaldía Iztapalapa, cerca de la Plaza Tezontle, en los límites con la alcaldía Iztacalco, en ese lugar la mujer acudió para hacer el retiro de su dinero y luego de la operación salió a las calles.

En ese momento, el delincuente identificado como Donovan "N" la abordó y la amenazó para quitarle los 115 mil pesos que había retirado, una vez cometido el robo, arrancó la motocicleta en la que iba para fugarse del sitio.

Sin embargo, el ladrón no contaba con que cerca de ahí un automovilista se dio cuenta de la acción y de inmediato aceleró su auto para darle alcance al hampón, en cuanto lo tuvo cerca no se detuvo y lo arrolló, el golpe fue seco pero lo suficientemente eficaz para derribar al tipo y que no escapara.

Detenido y señalado

Luego de la acción del conductor, llegaron elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y arrestaron al ladrón, además de decomisarle el dinero que le había quitado a la mujer, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para resolver su situación legal.

Más tarde, elementos de la corporación localizaron a la mujer que fue asaltada para llevarla al MP y llevar a cabo la denuncia y desde luego para recuperar su dinero.

En tanto, el automovilista que detuvo al ladrón, no se detuvo y emprendió la huida, sin embargo, en redes sociales, usuarios aplaudieron su acción en favor de la afectada.

