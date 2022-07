AMLO: “El tema principal con Biden es el de la defensa de nuestros paisanos migrantes”

Por segunda ocasión en su visita en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a la ventana del hotel en el que se hospeda en Washington, Lombardy, para saludar esta mañana a los paisanos que acudieron a verlo; les garantizó que el principal tema que tratará con su par estadounidenses Joe Biden, será la defensa de los migrantes en ese país.

“Mas tarde voy a estar en la Casa Blanca con el presidente Biden, y el tema principal es el de la defensa de nuestro paisanos migrantes. Ese es el tema número uno, además, eso nos conviene a los dos pueblos y las dos naciones porque ustedes vienen a trabajar honradamente a esta gran nación y vienen a hacerla más grande, no vienen a robar, no vienen a hacer ninguna maldad, y en esta gran nación hace falta fuerza de trabajo, eso lo tienen que reconocer porque no hay trabajadores suficientes, pueden tener mucho capital, pero sino hay fuerza de trabajo no hay producción y no hay progreso, ¿no es así?”, les dijo.