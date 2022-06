Hoy no circula 10 de junio: ¿Qué vehículos descansan este viernes en la CDMX y Edomex?

Las condiciones atmosféricas en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México han sido favorables, después de la contingencia ambiental del miércoles pasado.

Gracias a esto, de acuerdo con disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula aplicará de manera normal, desde las 5 hasta las 22 horas de este viernes 10 de junio. El cual no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 9 y 0 ó engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar por las calles sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 10 de junio.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Sube tarifa del transporte público concesionado en CDMX

El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, Andrés Lajous, anunció que se aprobó la actualización de un peso a la tarifa del transporte concesionado, por lo que el precio mínimo será de seis pesos, sin embargo, detalló que el Transporte capitalino (Metro, Metrobús, Tren Ligero, Cablebús, RTP y Trolebús) no tendrá ningún aumento.

Luego de mantener una serie de mesas de negociación, la Semovi acordó con más de 100 organizaciones concesionadas en aumentar la tarifa un peso, pero los transportistas deberán cumplir con cuatro rubros: la seguridad, calidad del servicio, mantenimiento de las unidades y la capacitación de los operadores.

