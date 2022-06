Autoabasto de energía es “fraude legal”, dice AMLO; pide a empresas negociar como hicieron las de EU

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las empresas de autoabasto, como Iberdrola, que sigan el ejemplo de los 16 corporativos estadounidenses que fueron a Palacio Nacional a revisar contratos y concretar más inversión extranjera.

En la Palacio Nacional, el mandatario explicó que, a raíz de estas reuniones de dos horas cada una, en las que participó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, los acuerdos de inversión foránea llegarían a 30 mil millones de dólares en el sector energético.

“Vamos a seguir convenciendo, persuadiendo, de que ya las cosas cambiaron. El ejemplo es lo que se hizo con las empresas estadounidenses que nos llevó cinco días, los atendí personalmente, caso por caso, en concesiones de petróleo, en terminales de distribución, en plantas solares, en gasoductos, en permisos para plantas de licuefacción, vimos todos”, expuso.

Todas las empresas salieron con acuerdos: AMLO

López Obrador recordó que vinieron a sus oficinas los dueños de todas estas empresas y salieron con acuerdos, y en su mayoría se trata de dar garantías y de que llegue más inversión foránea, “estamos hablando de inversión extranjera potencial de 20, 30 mil millones de dólares”.

Pero Iberdrola, agregó el mandatario, y algunos empresarios mexicanos asociados a esta empresa no quieren llegar a un acuerdo y “piensan que van a ir pateando el bote, que se va a terminar el gobierno y van a regresar por sus fueros”.

“Esta mal esa apuesta; yo les aconsejo que no lo hagan, porque yo no me voy a ir como cómplice de corrupción, como encubridor, imagínense que la SCJN establece que el autoabasto es un fraude legal y yo termino y se queda la práctica del autoabasto.

Si hay posibilidades de llegar a un acuerdo es mucho mejor, no les perjudica, es una cuestión de prepotencia, de orgullo, porque no les estamos expropiando ninguna planta, no hay aumento de tarifas”, reiteró el jefe del Ejecutivo.

RMG