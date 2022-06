Urge integración de América ante crecimiento de China para evitar una guerra: AMLO

En el marco de la IX Cumbre de las Américas que se desarrolla en Los Ángeles California, desde Palacio Nacional el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este jueves a las naciones del continente a integrarse en un modelo similar al de la Unión Europea para enfrentar juntos el crecimiento económico y comercial de China, y con ello evitar hasta una futura guerra entre países.

“Si continúa esa tendencia, nuestro pronóstico es que en 30 años, China va a tener el dominio del 70 por ciento del comercio en el mundo, y América del Norte vamos a estar en el 4 y el 10 por ciento", comenzó su análisis el presidente, y agregó:

"Y ese desequilibrio no queremos que se resuelva con la tentación del uso de la fuerza, con lo bélico, entonces qué es lo más recomendable, pensando en las nuevas generaciones y en la paz, que nos integremos en América y se constituya porque hay mucho potencial en una región fuerte en lo económico y en lo comercial”, advirtió en su conferencia de prensa.

México participa en la cumbre bajo protesta

López Obrador destacó que hoy México, a través del canciller Marcelo Ebrard, participa “bajo protesta” en la cumbre convocada por el gobierno de Joe Biden, pues rechaza la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la reunión, impidiendo así la integración de América.

“Nosotros estamos representados, pero al mismo tiempo lo hacemos bajo protesta porque no aceptamos que se excluya a nadie, queremos la unidad de todos los países, del continente americano en beneficio de nuestros pueblos y no queremos alentar bloqueos ni discriminación, no estamos de acuerdo con mantener la misma política de siempre, intervencionista que afecta a la gente, que tiene que ver con las cúpulas de poder económico y político”, aseveró.

Aprovechó para criticar a grupos de poder al interior de Estados Unidos que bloquearon la invitación a la Cumbre de las Américas a todos los países del continente, y sin citar señaló a senadores de ese país. Y es que en esta semana ha criticado principalmente al demócrata Bob Menéndez, y a los republicanos Ted Cruz y Marco Rubio.

“También decirle a estos grupos al interior de EU ‘bájenle, no estén pensando nada más en sus intereses’, por legítimos que sean. Que son hijos de cubanos que salieron cuando la revolución, y que todavía tienen ese coraje ¿qué no podemos perdonar, qué no podemos pensar que con nuestras actitudes, odios, se está afectando a millones de personas?”, dijo.

RMG