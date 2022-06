Ante “decadencia” en la oposición, AMLO recomienda separación

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en la Mañanera que los resultados de las elecciones del pasado domingo evidencian que la oposición ya está en “decadencia”, e incluso dijo que “hay tiro” entre ellos, por lo que les recomendó que se separen para no seguirse afectando políticamente.

“Ahora, muchos panistas dicen ‘nos perjudica el PRI, vamos a salirnos del PRI, o sea, vamos a deslindarnos del PRI’. Ya haciéndolo a un lado. Que el PAN sea el PAN, y no están mal en eso, y que el PRI sea el PRI”, dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

López Obrador dijo que el bloque opositor llamado Va por México, conformado por el PAN, PRI y PRD, “están en una etapa decadente, y no me deben de echar la culpa a mí”. Reiteró que les recomienda que vuelvan a sus orígenes.

“Que no se mantuvieran en una política pragmática que los terminó desdibujando por completo. Hasta por respeto a los antepasados”, expresó.

También puso dos ejemplos de desacuerdos en Va por México. El primero, explicó, fue un reciente video en el que el diputado panista Santiago Creel critica al PRI, y luego corrige.

"Me dio risa de que hay un video donde está Creel cuestionándonos. Me gusta, está interesante. Para los jóvenes. Empieza a decir que el partido al que yo pertenezco y tengo licencia ya es el nuevo PRI, no, es peor que el PRI. Pero yo creo que estaba junto a unos del PRI, sus socios, y dice bueno, cuando se da cuenta, ‘bueno, ahora el PRI ya cambió, ya es democrático’”, apuntó.