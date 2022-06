Convocan priistas a sacar a “Alito” luego de resultados electorales

El Frente Nacional “Democracia y Justicia Social”, que conforma tres corrientes internas del PRI, llamó a los dirigentes, militantes y cuadros políticos del partido a renovar la dirigencia del Revolucionario Institucional, que encabeza Alejandro Moreno luego las elecciones del pasado domingo en las que perdieron Hidalgo y Oaxaca.

Este frente se integra de tres corrientes internas del PRI: Movimiento Líder, Plataforma PRI y Alianza Generacional encabezadas por los priistas José Encarnación Alfaro, Fernando Lerda de Tejada y José Ramón Martell, respectivamente convocaron a la militancia y estructura priista a exigir la renovación de la dirigencia del partido, así como la de los órganos de gobierno y comités estatales con el objetivo de rescatar al partido y darle un nuevo rumbo.

Sus exigencias se centran en tres puntos: La renovación de la dirigencia que encabeza “Alito” antes de que concluya su periodo, en 2023; revisar la integración del Consejo Político Nacional y de los Consejos Estatales, para elegir de forma incluyente, los órganos de gobierno del partido y que se convoque a una asamblea extraordinaria para actualizar estructuras, renovar estrategias y elaborar un proyecto alternativo de nación.

La bancada perdió Hidalgo y Oaxaca. Foto: Especial

Los líderes de las tres corrientes, firmantes del documento, subrayaron que la convocatoria la hacen en uso de nuestros derechos político-partidistas y frente a los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio en seis entidades del país en las que el PRI perdió dos estados importantes: Hidalgo y Oaxaca.

“Convocamos a la unidad partidaria en un marco de principios y valores para fortalecer y modernizar al Partido. Un PRI débil no conviene a nadie: no conviene a la democracia mexicana y la pluralidad política, no conviene a la Alianza por México, no conviene al país. Invitamos a militantes, cuadros y dirigentes comprometidos con el futuro del PRI y de la democracia en México, a suscribir y sumarse a las propuestas planteadas”, señalan en el comunicado.