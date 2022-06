Padre Javier Ávila niega campaña en contra de AMLO tras el asesinado de jesuitas

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó a los sacerdotes por hipocresía y que callaron ante las masacres ocurridas en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en el país.

En entrevista con Carlos Zúñiga para el programa Cámara de Origen, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, el Padre Javier Ávila, negó que los religiosos estén haciendo una campaña en contra del mandatario tras el asesinato de jesuita en Chihuahua.

"Esa serie de declaraciones, o afirmaciones, no me interesan subirme al ring. No me interesa dar una opinión porque no se me hace viable. (...) muchas veces sobre mínimos compartidos podemos empezar a construir muchas cosas y evitar las máximas diferencias. Nosotros como compañía de Jesús está la voluntad muy expresa y pública de que queremos sumar para construir un México bello, digno, una sociedad más humana".

Sobre el reclamo de Obrador sobre el por qué los religiosos no habían denunciado actos violentos en otros sexenios, Ávila dijo que no acepta que se diga que no han denunciado actos violentos cuando él ha sido uno de los principales quejosos de la violencia en el estado.

"Si ustedes recuerdan en 16 de agosto de 2008, tuve la primera masacre de los últimos tiempos en Creel (Chihuahua), 12 jóvenes y un bebé fueron masacrados, un servidor fue quien custodió la escena, guardó la escena por 4 horas porque no había ninguna autoridad, hice una serie de señalamientos que me llevaron a amenazas posteriores, así que no acepto que se diga que no hemos denunciado. A la fecha tengo fichas cautelares por todo lo que he denunciado".

Asimismo, recalcó que llevan muchos años denunciando e incluso destacó que puso una denuncia en contra del ejército.

Aseguró que tiene ficha con todas las denuncias que ha presentado. Foto: Especial

"Por qué esa hipocresía"

El mandatario nacional respondió así ante las críticas a la estrategia nacional de seguridad realizadas por sacerdotes ante el asesinato de dos jesuitas en Chihuahua.

López Obrador reviró: "Qué quieren los sacerdotes, que resolvamos los problemas con violencia, que vayamos a desaparecer a todos, que vamos a apostar la guerra".

Y cuestionó duramente a aquellos sacerdotes no actuaron de esa manera cuando el ex presidente Felipe Calderón de esa manera.

"Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, o cuando se decía mátalos en caliente o los altos mandos del Ejército decían 'ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos'".

Incluso les cuestionó "Por qué esa hipocresía".

alg

Sigue leyendo

AMLO reclama a sacerdotes por hipocresía y callar ante masacres en sexenio de Calderón

Van 11 detenidos vinculados al “Chueco”, el presunto asesino de los jesuitas: SSPC

Arzobispos mexicanos reciben bendición de los palios de manos del Papa Francisco