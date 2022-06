Arzobispos mexicanos reciben bendición de los palios de manos del Papa Francisco

El Papa Francisco celebró esta mañana la solemnidad de San Pedro y San Pablo donde realizó, al inicio de la ceremonia, la bendición de los palios de los Arzobispos metropolitanos, donde estuvieron presentes, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, arzobispo de Xalapa, junto con Monseñor Raúl Gómez, arzobispo de Toluca.

Para Monseñor Raúl Gómez el haber recibido el Palio Arzobispal, significa “la comunión con la iglesia, con el Santo Padre de estar haciendo este camino juntos”.

“Él a la cabeza, sucesor de Pedro, nosotros sucesores de los demás apóstoles, haciendo este camino de Iglesia, una Iglesia viva por otra parte, es lo que yo he meditado, van pasando los años, los siglos, y sigue, y sigue adelante la Iglesia, tiempos difíciles unos como los presentes, pero la Iglesia está en pie, ha representado esto en mí realmente, una Iglesia viva, una Iglesia en comunión”, expresó Monseñor Raúl Gómez

Monseñor Raúl Gómez dijo que a pesar de los años hay una Iglesia viva, una Iglesia en comunión. Foto: Pablo Esparza

Fueron 44 Arzobispos que recibieron el Palio este día, la mayoría presentes, donde el Papa Francisco a través de su homilía, expresó el de ser “una Iglesia libre y humilde”

“El Sínodo que estamos celebrando nos llama a convertirnos en una Iglesia que se levanta, que no se encierra en sí misma, sino que es capaz de mirar más allá, de salir de sus propias prisiones al encuentro del mundo. Una Iglesia sin cadenas y sin muros, en la que todos puedan sentirse acogidos y acompañados, en la que se cultive el arte de la escucha, del diálogo, de la participación, bajo la única autoridad del Espíritu Santo.

"Una Iglesia libre y humilde, que ‘se levanta rápido’, que no posterga, que no acumula retrasos ante los desafíos del ahora, que no se detiene en los recintos sagrados, sino que se deja animar por la pasión del anuncio del Evangelio y el deseo de llegar a todos y de acoger a todos”, señaló