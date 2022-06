La 4T va contra la violencia sexual hacia las mujeres en el Edomex

Durante el “Encuentro por Transformación y la Reforma Electoral” en Cuautitlán, Horacio Duarte, criticó que el Estado de México sea una de las entidades con el mayor número de casos de violencia sexual contra las mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El mexiquense afirmó que el proyecto de la Cuarta Transformación revertirá la ineficiencia de los gobiernos del PRI, que por 90 años han saqueado al estado y han incrementado las agresiones a mujeres con total impunidad.

"No podemos seguir permitiendo que también seamos uno de los estados donde hay más violencia sexual contra las mujeres, no podemos seguir siendo el estado donde nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres y nuestras esposas no puedan salir libremente a la calle sin que pasen la angustia de si van a regresar o no con bien a su hogar”, señaló.