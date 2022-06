México va a recuperar la Categoría 1 en aviación: López Obrador

Tras los resultados obtenidos por las autoridades aeronáuticas nacionales, el gobierno de México hará una revisión y cumplirá con los requisitos para recuperar la Categoría 1 de la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se está haciendo una revisión, se está cumpliendo con todos los requisitos, y yo espero que no vaya haber ningún problema, desde luego se aprovechan, hay intereses, empezando por los que no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el Aeropuerto en el Lago de Texcoco, no se les pasa todavía el enojo”, afirmó.

Grupos de interés están detrás de la FAA: AMLO

Señaló que hay propósitos politiqueros y presiones de grupos de interés están detrás de la FAA de mantener la degradación de México en categoría 2. Hizo un llamado a no "apantallarnos” por organizaciones internacionales, ya que “no todas son honestas”.

“Debe de tomarse en cuenta de que esto es importante, de que no todas las organizaciones internacionales son honestas, en todos los ámbitos (…) entonces, no dejarnos apantallar, porque por lo general, siempre estaban los intereses de grupo, empresariales, financieros. Aquí lo más importante es actuar con honestidad, respetar el estado derecho, que haya libertades y desde luego, no permitir la corrupción, y hacer valer la justicia”, explicó.

Sigue la conferencia mañanera EN VIVO:

SIGUE LEYENDO:

Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 24 de junio

Falso que aumentó 18 mil mdd refinería Dos Bocas; aumentó 20% lo autorizado por Pemex: AMLO

Detectan 30 mil niños 'fantasma' en programa de Estancias Infantiles