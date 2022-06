Detectan 30 mil niños 'fantasma' en programa de Estancias Infantiles

Tras una revisión del programa de Estancias Infantiles —del sexenio anterior—, la Secretaría de Bienestar detectó 30 mil niñas y niños fantasmas que estaban en el padrón de beneficiarios, pero que no se les logró ubicar en su domicilio.

En entrevista en el programa El dedo en la llaga, en Heraldo TV, que conduce Adriana Delgado, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, señaló que esa cifra representa 10 por ciento de los menores inscritos en el programa federal.

“Verificamos el padrón, como verificamos todos los padrones, y de 300 mil niños localizamos a 200 mil, los otros 100 mil no estaban, y los fuimos a ver a su casa, uno por uno hacer el censo de verificación de ese programa y 30 por ciento no estaba”, afirmó.

La funcionaria federal reveló que por eso se tomó la decisión de entregar de manera directa y sin intermediarios los apoyos a las madres y padres de familia.

Expuso que los menores fueron registrados sin el consentimiento de las madres y padres de familia, y se pagaba a las estancias infantiles a pesar de que no estaban los menores en las instalaciones.

“Entonces ¿de qué nos dimos cuenta? Que había niños que los registraban como si estuvieran ahí, pero no acudían a la estancia, mamás que nos decían ‘yo no sabía que mi hijo estaba registrado en una estancia’; llegamos a un domicilio y era un taller mecánico donde no vive ningún niño, etcétera. Entonces cuando hicimos esa verificación, se toma la decisión de cambiar el programa a uno de entrega directa”, señaló.