"Hoy los programas se empujan a que sean derechos": Ariadna Montiel

Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, explicó el por qué los programas propuestos por el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, no son clientelares, tal y como han señalado los disconformes en torno a estos.

Durante El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado, la funcionaria mexicana explicó que estas dinámicas del gobierno empujan a que sean derechos.

"Cuando vamos a entregar una tarjeta a los adultos mayores les insistimos que ese es su derecho, que cuando nosotros no estemos ellos podrán exigir que su pensión le siga llegando, que nadie les diga 'si no votas por mí entonces te quito el programa o no te lo doy', que ellos lo tienen que defender", sostuvo.