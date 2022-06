Falta de compromiso, califica Gutiérrez Luna a la Moratoria Constitucional presentada por PRI-PAN-PRD

La alianza “Va por México” (PRI-PAN-PRD) anuncian una moratoria con lo que no aprobarán ninguna reforma constitucional de aquí a lo que resta de la 65 Legislatura, entre ella la reforma electoral y la de la Guardia Nacional, la primera ya enviada por el titular del Ejecutivo y la segunda que está dentro de sus prioridades.

En entrevista con Carlos Zúñiga para el programa Cámara de Origen, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, reprobó las acciones de la oposición.

Asimismo, calificó de parálisis y falta de compromiso el no votar sobre las reformas con esta moratoria presentada por “Va por México”.

Manifestó que es necesario debatir la reforma que ahora se encuentra en la mesa junto a las iniciativas que propone la oposición y no solo decir no al debate.

“No puede decir alguien ‘a priori no’ a algo que todavía no conoce, en el caso de las iniciativas que aún no envía en presiente pues no las conocemos, en el caso de la que ya está (reforma electoral) pues hay que debatirla junto a las iniciativas que presenta la oposición, otras que hay, y luego lleguemos a un punto donde ya veremos qué pasa o no, pero no podemos antes de llegar a ello decirse que no”.