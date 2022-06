AMLO firmará decreto para modificar el Horario de Verano, asegura Adán Augusto López

La próxima semana el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará el decreto para modificar el Horario de Verano, reveló el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En un encuentro con el sector empresarial de Tijuana, el responsable de la política interior señaló que debido a problemas de salud de la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González, no se pudo presentar esta semana el proyecto de decreto al presidente López Obrador.

"La iniciativa la debe firmar el señor presidente de la semana próxima, ya está lista, no la ha firmado, no se la hemos presentado para la firma porque la consejera jurídica tuvo un problema de salud y está aislada en su casa, pero yo espero que ya la semana próxima", afirmó.

Destacó que en la mayoría de los municipios no se va a mover nada. Foto: Especial

Adán Augusto López indicó que el decreto detallará el horario en cada municipio, y adelantó que los municipios fronterizos tendrán pocos cambios.

"No sé cómo lo hacen ustedes porque aquí no va a cambiar nada (...) en la propuesta viene municipio por municipio para que no quede ninguna duda, y la mayoría de los municipios no se va a mover nada, en la mayoría de los estados de la frontera norte, en Coahuila hay dos, tres municipios, de Nuevo León dos nada más, todo lo demás continúa de la misma mañana", comentó.