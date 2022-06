Hombre asfixia a menor embarazada en Teocelo; feministas exigen justicia

Un grupo de feministas protestó en el parque Miguel Hidalgo, municipio de Coatepec, cerca de Xalapa, la capital del estado, para exigir justicia por el feminicidio de una adolescente, quien fue asesinada por un hombre identificado como José, de 32 años, quien presuntamente era su pareja.

La menor tenía ocho meses de embarazo. Este doble crimen ocurrió en enero de este año en el municipio de Teocelo, ubicado a unos 15 kilómetros de Xalapa.

Anayeli Sánchez, del colectivo feminista "Batucada de Xalapa”, se plantó en el parque mencionado, donde reveló que la adolescente pudo haber sido asfixiada en su cuarto.

La entrevistada detalló que en los “pueblitos” continúa siendo común el delito de estupro, donde los hombres tienen relaciones sexuales con menores, valiéndose del engaño o de la superioridad que tienen sobre ellas.

“En los pueblitos llegan hombres o los mismos hombres del lugar, y dicen: yo quiero esta mujer y si no me la das yo me la llevo, yo me la robo. La familia, en un acto desesperado dijo: no te la lleves, quédate aquí con ella. Entonces la hizo su pareja”, agregó.