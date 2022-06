"Mexicanas en pie de lucha": ¿Por qué las mujeres están tan enojadas, por qué toman las calles, por qué rompen todo?

Seis periodistas, seis reportajes, un mismo objetivo: retratar el doloroso panorama de la violencia machista en el que vive actualmente México, donde a diario asesinan a 11 mujeres, “poniendo en contexto las historias de resistencia y su lucha, más allá de ideologías políticas y gobiernos en turno”.

Las plumas que se encargan de darle vida a “Mexicanas en pie de lucha'' pertenecen a Daniela Rea, Claudia Ramos, Ivonne Melgar, Valeria Durán y Laura Castellanos, coordinadas por Nayeli Roldán y con el prólogo de Alma Delia Murillo. ¿Quién mejor que periodistas de primer nivel para documentar, desde sus trayectorias, la violenta realidad y las batallas a las que estamos expuestas por el simple hecho de nacer mujeres?

Este libro colectivo también es una reflexión sobre la relación del Estado con las mujeres, que con cifras oficiales en mano, hace una revisión de la larga lucha feminista en México. Además, la publicación está dirigida a toda la población interesada en la crisis y batallas que viven a diario las mujeres en este país por el aumento de la violencia.

“Necesitábamos explicarle a la ciudadanía, no solo a las mujeres, a toda la población, por qué las mujeres están tan enojadas, por qué toman las calles, por qué rompen todo, y aclarar que la lucha feminista no es un movimiento que nació hace 2 años para hacer contrapeso en el poder; es un movimiento que tiene décadas y antecede a nuestras madres y abuelas”, explicó Valeria Durán en entrevista vía telefónica con El Heraldo Digital.

“Feminicidios: justicia ciega”

El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres, y en los últimos 4 años, Durán se ha especializado en investigar los índices de impunidad sobre este delito en México, donde según la periodista, el 93% quedan impunes.

Precisamente, en su capítulo “Feminicidios: justicia ciega”, retrata el contexto de la impunidad que existe alrededor de estos crímenes, a través de 2 desgarradoras historias: la de Fátima Quintana (12 años) y la de Yesenia Gómez (20), quienes fueron asesinadas brutalmente y cuyos casos representan sólo una muestra entre los miles de homicidios violentos contra mujeres que suman en el país y que quedan en “la bolsa de la impunidad”.

“A través de ellas voy contando todo lo que tiene que enfrentar un familiar para exigir justicia por el delito de feminicidio, y no solamente eso, sino en el afán de exigir justicia se topan con todas las irregularidades que existen en el proceso: desde que no se abran carpetas de investigación de manera adecuada, hasta el mensaje que persiste desde las autoridades de que la violencia de género no es tan preocupante como lo parece”, relató.

"Que tiemble el Estado"

También tuvimos la oportunidad de platicar con Laura Castellanos, periodista independiente encargada de escribir el último capítulo del libro al que nombró: “Que tiemble el Estado”, en alusión a una de las estrofas de “Canción sin miedo'' de la cantautora Vivir Quintana. La periodista considera que este es el himno de la cuarta ola feminista en México.

Esta sexta escritura hace referencia a la obra anterior de Castellanos, cuya primera edición fue en abril de 2021: “La marcha del terremoto feminista”, que aunque ésta es una amplia recapitulación histórica de cómo se construyó el orden patriarcal en México, “Que tiemble el Estado” es un reportaje que habla específicamente del surgimiento de la cuarta ola feminista y su radicalidad.

“Yo ya venía investigando, venía recogiendo las voces de esta generación y de nuevas protagonistas y ahí voy haciendo una narración que da cuentas de cómo ha sido este proceso y cómo las protestas en la escena pública, conforme fue aumentando la violencia contra las mujeres en México, fueron aumentando su radicalidad”, relató.

De acuerdo con Castellanos, la potencia de esta nueva ola feminista -integrada por mujeres cada vez más jóvenes- contra el Estado y el orden patriarcal se manifiesta no sólo en sus acciones directas en el espacio público, también en “arropar” y generar un vínculo con las madres de víctimas que exigen justicia por casos de feminicidio y desaparición de sus hijas o de otros familiares.

Diálogo intergeneracional

El libro tiene otra gran virtud: las periodistas que escribieron los capítulos pertenecen a diferentes generaciones, por lo que cada una tiene perspectivas distintas que enriquecen la lectura.

“Ha sido muy bonito, hemos aprendido demasiado y creemos que justamente este plus que tiene el libro, el de hablar intergeneracionalmente, abona muchísimo en la narrativa”, comentó Durán; mientras que Castellanos afirmó que “el venir de diferentes generaciones y trayectorias es justamente una de las riquezas del libro; ha sido una experiencia de mucho nutrimeneto profesional pero también alimentar nuestras miradas periodísticas, al leer los trabajos de las otras compañeras y descubrir algún ángulo periodístico que no habíamos visto”.

Hoy, las 6 periodistas estarán en la primera presentación de “Mexicanas en pie de lucha'', libro que fue publicado en abril de 2022 por el grupo editorial Penguin Random House. La cita es en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en punto de las 18:00 horas.

