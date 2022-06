Violencia de género: Sensación térmica, una revisión del amor romántico y el machismo

“Lucía ha dejado atrás un hogar violento para mudarse a un departamento en Nueva York. Ahí conoce a Juliana, una chica de Colombia que comparte el asombro y el entusiasmo por la ciudad, pero cuando inicia una tormentosa relación con un profesor, 20 años mayor que ella, Lucía rememora el maltrato que la persigue desde su niñez”, así comienza Sensación térmica, de Mayte López, un libro que analiza el tema de la violencia psicológica y sobre lo que permitimos y justificamos en nombre del amor romántico.

Normalizar: no confundamos amor con violencia

“El libro se concentra en un tipo de violencia que no necesariamente es la que estamos tan acostumbrados a ver, sino en aquellas situaciones más sutiles que llevan la relación de pareja a algo destructivo y es que, finalmente, la violencia que se ve y la que no se ve no están tan distante una de la otra”, expresó la autora.

De acuerdo con Mayte López, se trata de una ficción basada en la realidad del tema de la violencia psicológica y contra la mujer en una relación de amor, una situación que no es tan fácil de detectar, pero que además de destruir la relación, va destruyendo el autoestima de la otra persona.

“Nos cuesta trabajo nombrar la violencia porque nos cuesta trabajo reconocerla, sobre todo en una relación romántica, hemos perdido la noción del amor, de la realidad”, dijo.

Sobre la figura del profesor, explicó que es un personaje que alude a las figuras de autoridad, que, respaldadas por su edad, posición o profesión, abusan de otros, como es el caso Juliana y otras estudiantes.

Por otra parte, la escritora expresó que también alude a la amistad entre mujeres y al tema de la música, un elemento de nuestra educación cultural que ha formado diversas generaciones y que, en parte, está marcada por palabras que aluden a la violencia de género.

“La música forma parte de nuestra cultura y de cierta forma de nuestra educación, en ella encontré rasgos sutiles de violencia que son aceptados por la sociedad y que son tan comunes que terminan siendo normalizados”, finalizó.

Por: Melissa Moreno



Ficha:

Libro: Sensación térmica

Autora: Mayte López

Editorial: Libros del Asteroide