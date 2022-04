¿Cómo nació el orden patriarcal en México?: Laura Castellanos lo explica en su nuevo libro La Marcha del Terremoto Feminista

“A partir de que conocemos nuestra historia, es como podemos tomar conciencia de la no repetición de patrones no opresivos hacia las poblaciones más vulnerables, particularmente hacia mujeres y niñas”, destacó Laura Castellanos, periodista independiente en entrevista con El Heraldo Digital.

La Marcha del #TerremotoFeminista es la obra más reciente de Castellanos, escrita e ilustrada especialmente para mujeres jóvenes, pero también para personas de todas las edades. A través de una crónica, explica desde cuándo las mujeres y las niñas han sido oprimidas y violentadas en nuestro país, donde tan solo en el transcurso del 2022 se han reportado mil 696 mujeres desaparecidas, según cifras de la Secretaría de Gobernación.

“El libro no pone el foco en la historia del feminismo, no. El feminismo surgió como una respuesta de resistencia al orden patriarcal, entonces yo me voy a las raíces de cómo nació el orden patriarcal en México”, explicó Castellanos, quien ha destacado en el periodismo de investigación con reportajes y libros sobre movimientos subversivos.

Para ello, Sofía, una adolescente de 13 años, y Luisa, una “morra millenial”, nos llevan de la mano por una insólita marcha donde legendarias mujeres de distintas épocas, desde la prehistoria hasta la actualidad, protestan contra el orden patriarcal: indígenas, afromexicanas, esclavas, criollas, revolucionarias, cada encuentro con un personaje revela un episodio distinto de la historia.

“(En el texto) hay personajes reales, pero al mismo tiempo visibilicé como protagonista la masa anónima de mujeres que participó en acciones de resistencia durante la colonia, en la independencia, en la revolución, mujeres sufragistas, hablo del primer congreso feminista en México, de aquellas ancestras que han luchado por la salud reproductiva y sexual, el lesbianismo y los derechos políticos”, detalló la periodista.

La mexicana contó que su inquietud por escribir este libro surgió de ver cómo en su entorno las jóvenes y niñas cada vez tienen mayor conciencia sobre las violencias patriarcales, además de que se dio cuenta de que la mayoría de libros de feminismo contemporáneo en el país son de origen europeo y tienen una mirada muy estilizada, o muy urbana.

“Para mí fue importante reivindicar la historia no solo de personajes femeninos en México, sino también darme a la tarea de dar con libros feministas, algunos de tirajes académicos que me ayudaron a reconstruir la historia de cómo se fue construyendo el orden patriarcal en México, pero también la historia del amplio movimiento feminista en este país”, declaró la escritora.

La cuarta ola feminista en México

En los últimos años, en América Latina se ha generado una nueva etapa de movilizaciones sin precedentes: mujeres de distintas generaciones salen a las calles con el mismo nivel de hartazgo y enojo por la violencia machista.

La idea de este libro llegó a Laura en febrero de 2019, después de percibir desde 2018 la llegada de una cuarta ola feminista en otros países de Latinoamérica. Fue entonces cuando propuso la idea a su editor y encontró a Brenda Castro en Twitter, la artista gráfica encargada de ilustrar toda su obra.

Afirmó que la impunidad es una de las principales razones que impulsaron a las mujeres a salir a las calles y organizarse para exigir cambios en México.

“Antes, yo ya había propuesto el libro, pero como periodista observo los fenómenos emergentes de 2017-2018 en Sudamérica, sobre todo en Chile y en Argentina (...) Lo que me parece muy interesante es que la cuarta ola feminista en México es una manifestación de la impunidad con la que ha crecido la violencia de género en este país, el número de asesinatos, de casos de desaparición, de feminicidios, de violencia familiar que han crecido con total impunidad”, dijo la experta en género.

“Morritas” contra la violencia patriarcal

La realidad de las niñas de hoy no es menos compleja que la que vivieron otras mujeres a lo largo de la historia; según la escritora, conforme ha aumentado la violencia hacia generaciones más jóvenes, niñas y adolescentes llegan cada vez más temprano al conocimiento del feminismo, a los sistemas que las oprimen y a los movimientos civiles que han sido cimentados por todas las que protestan.

“Para mí, lo realmente esperanzador es que las nuevas generaciones de la cuarta ola están resquebrajando las versiones estereotipadas de las mujeres sumisas, abnegadas, que todo lo aguantan y que desafortunadamente han retardado la emancipación de las mujeres en este país”, comentó.

La periodista buscó explicar a las mujeres y a las niñas de este país que la violencia de que azota al país entero “no es normal y no es destino”; este sería el primer paso para lograr una transformación social y la emancipación de las mexicanas.

Más allá de contar la historia de un sistema de opresión, el libro también es un llamado de fuerza, esperanza y resistencia que evidencia que pese a las desapariciones, feminicidios y otras expresiones de violencia, hoy las mujeres están más presentes y unidas que nunca, aunque cada generación tenga sus formas y visiones del feminismo, seguirán organizándose para conformar el terremoto que finalmente tire al patriarcado.

Este 26 de abril en punto de las 19:00 horas, Laura Castellanos presentará de manera presencial La marcha del #TerremotoFeminista, en la que participarán la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, y las periodistas Gabriela Warkentin y Luisa Cantú.

