Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 17 de junio

El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene hoy su tradicional conferencia de prensa Mañanera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Como cada viernes, el mandatario brinda su informe sobre la situación de la seguridad en el país y los temas abordados durante la reunión del Gabinete Nacional de Seguridad.

López Obrador informó que este viernes mantendrá un teleconferencia para tratar asuntos de desarrollo y clima con Jefes de Estado y además se refirió al tema de una posible recesión en Estados Unidos:

"Estamos haciendo lo que consideramos ayuda para enfrentar el problema de la inflación mundial, lo principal es producir. No puede enfrentarse ningún problema económico, ninguna crisis, si no se tiene una actividad productiva fuerte. Como no se midieron las consecuencias (de la guerra en Ucrania) en un mundo interrelacionado, lo que sucede en Ucrania afecta a toda Europa y a todo el mundo, como lo estamos viendo. Está afectando sobre todo al sector energético"; destacó el presidente.

Debemos producir lo que consumimos: AMLO

El presidente destacó que su Gobierno buscará la autosuficiencia energética: "Nosotros somos de la idea, desde hace años, que es sostener que debemos producir lo que consumimos. Por eso estuvo mal que durante mucho tiempo se elevara a rango supremo la economía y que los países estuviesen manejado por tecnócratas, porque se subordinó todo lo demás. Entonces como nosotros tenemos esa filosofía, dijimos que vamos a buscar la autosuficiencia en energéticos" declaró López Obrador.

"Nosotros lo que estamos haciendo es producir lo que consumimos y nos propusimos lograr la autosuficiencia en combustibles, y por eso en el tiempo que llevamos, hemos invertido en la rehabilitación de las refinerías y logramos estar procesando el doble del petróleo crudo que se procesaba en las seis refinerías, porque estaba en estado deplorable, en ruinas", aseguró el mandatario.

Respecto a la refinería Deer Park, ubicada en Texas, el presidente declaró que las utilidades que ha generado casi cubren el costo por la adquisición de la misma: "De enero a la fecha llevamos 450 millones de dólares de utilidad; tuvimos que pagar 600 millones de dólares. Ya estamos a punto de terminar de pagar lo que nos costó y ya nos queda toda la refinería para procesar 340 mil barriles diarios"; indicó.

Se entregarán fertilizantes a 800 mil productores : AMLO

López Obrador informó que su Gobierno se encuentra definiendo el inicio de otra cotizadora en el sureste del país: "Estamos por definir el inicio de otra cotizadora en Salina Cruz, con la cual podremos dar 10 mil empleos, porque están terminando los trabajos en la Refinería de Dos Bocas y necesitamos que haya trabajo en el Sur, Sureste. Todo esto nos ha ayudado porque viene la inflación, aumenta el precio del petróleo", continuó el presidente.

"Ahora, estamos invirtiendo desde el principio en exploración, hemos encontrado yacimientos muy buenos y estamos produciendo petróleo. Está alto el precio, esto influye en el aumento del precio de las gasolinas, pero nosotros en el balance podemos ayudar a los consumidores con un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas y al mismo tiempo no impacte en el precio de la inflación. Estamos vendiendo un millón de barriles diarios; a 110, 113 dólares por barril. Esos excedentes nos permiten financiar los subsidios para que las gasolinas valgan menos," destacó AMLO.

No van a aumentar los precios de las gasolinas, del diesel ni de la luz: AMLO

López Obrador destacó en su conferencia que se debe impulsar el autoconsumo en el país: "En lo que tiene que ver con alimentos es lo mismo, hice un recorrido por el país; debemos impulsar el autoconsumo y vamos a entregar fertilizantes a 800 mil productores este año, productores pequeños, recibirán fertilizantes gratuitos que no estamos importando", señaló el presidente.

Además indicó que los precios de los energéticos no van a subir en México: "Yo le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diesel ni de la luz, se an a mantener, porque nos ayuda", aseguró.

El mandatario también informó acerca delos empleos generados en mayo y lo que junio en el país: "Los empleos registrados en el Seguro Social; ahí mayo y lo que va de junio no aumentó como queríamos, pero no hubo pérdida de empleos y es récord, 21 millones 25 mil 320 trabajadores inscritos en el Seguro", destacó.

